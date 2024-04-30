На горизонте только тепло: когда в Киеве будет максимальная температура в эти дни

Лето что-то очень поспешило

Первые дни этой недели в столице Украины отличились ясным небом и повышением температуры. В ближайшие дни ситуация почти не изменится, однако отметки на термометрах будут только расти.

На днях сила ветров не превысит умеренные 7 м/с. Такой прогноз дали синоптики с сайта Meteofor.

Последний день апреля ожидается солнечным и теплым. В эти сутки днем отметки термометров покажут +21 градус. Ночью было +10 °C. В течение всего вторника ожидаются умеренные ветры — 6-7 м/с.

В среду, 1 апреля, солнце также не будет прятаться за облака. Температура днем составит около 23 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +10 °C. В течение суток мощность ветра будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 4-5 м/с.

На следующий день, 2 мая, в город придут ненадолго тучи, но ясная погода будет преобладать. Показатели термометров днем зафиксируются около +24 градусов. Ночью ожидается до +11°C. В течение суток сила ветров будет находиться в пределах от тихих 1 м/с до 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцы ощутят на себе магнитные бури. Астросиноптики поделились прогнозом на май.