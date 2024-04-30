Таропрогноз на 1 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Багатьом в цей день краще відпочити

У середу, 1 травня 2024 року, у житті деяких настане глухий кут і застій, тоді як інші навпаки зможуть досягти всього, чого тільки забажають.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на перший день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Ліворуч праворуч — перевернута Смерть, перевернута Імператриця, Дев’ятка кубків

Перевернута Смерть

Не лякайтеся через назву карти. У звичайному положенні вона вказує на "смерть" чогось застарілого у Вашому житті, чогось, що вже зжило себе. Але тут вона випала перевернутою, що каже, що поки що у Вашому житті буде застій і глухий кут. Дозвольте собі не діяти.

Перевернута Імператриця

Зазвичай це дуже хороша карта, але перевернутою вона попереджає, що у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та благополуччя будуть на вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.