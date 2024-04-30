Таропрогноз на 1 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Многим в этот день лучше будет отдохнуть
В среду, 1 мая 2024 года, в жизни некоторых наступит тупик и застой, в то время как другие наоборот смогут достигнуть всего, чего только пожелают.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Перевернутая Смерть
Не пугайтесь из-за названия карты. В обычном положении она указывает на "смерть" чего-то устаревшего в Вашей жизни, чего-то, что уже изжило себя. Но тут она выпала перевернутой, что говорит, что пока в Вашей жизни будет застой и тупик. Позвольте себе бездействовать.
Перевернутая Императрица
Обычно это очень хорошая карта, но перевернутой она предупреждает, что в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.