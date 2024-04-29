Натріть шкіряне взуття цибулею: ефект вас точно вразить

Цибуля здатна навіть видалити неприємний запах із взуття

Шкіряне взуття потребує особливого догляду. Багато хто використовує різні щітки, поліролі та креми і не здогадується, що їх може замінити звичайна цибуля. Раніше ми розповідали, як зберігати взуття у чистоті, а тепер ділимося, як копійчаний продукт врятує вас від щоденного миття.

Цибуля хоч і має досить різкий запах, здатна впоратися із багатьма проблемами, пов’язаними зі шкіряним взуттям. Про це розповіли на Meta.

Навіщо натирати взуття цибулею

Природний очищувач та кондиціонер

Цей овоч стане вам у пригоді, якщо ваше взуття брудне. А також, цибуля надасть м’якості та блиску шкірі.

Економічне рішення

Цей продукт дуже дешевий, на відміну від магазинних засобів. Тому, якщо бажаєте зекономити, цей овоч — ідеальне рішення.

Видалення неприємного запаху

Якщо ваше шкіряне взуття має неприємний запах, впоратися з цією проблемою допоможе саме цибуля. Річ у тім, що вона має антисептичні властивості й видаляє грибок та бактерії, які й спричиняють сморід.

Водовідштовхувальні властивості

В цибулі міститься речовина, яка створює захисний шар на поверхні шкіри, що не дає волозі проникати всередину. А також захищає поверхню від бруду.

Зміцнення шкіри

Цибуля також допомагає зміцненню шкіри на взутті. Це робить його більш стійким до пошкоджень. Також таким чином взуття довше вам прослужить. Однак йдеться лише про профілактику.

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