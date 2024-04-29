Натрите кожаную обувь луком: эффект вас точно поразит

Лук способен даже удалить неприятный запах из обуви

Кожаная обувь нуждается в особом уходе. Многие используют различные щетки, полироли и кремы и не догадываются, что их может заменить обычный лук. Раньше мы рассказывали, как хранить обувь в чистоте, а теперь делимся, как копеечный продукт спасет вас от ежедневной мойки.

Лук хоть и имеет довольно резкий запах, способный справиться со многими проблемами, связанными с кожаной обувью. Об этом рассказали на Meta.

Зачем натирать обувь луком

Природный очиститель и кондиционер

Этот овощ пригодится вам, если ваша обувь грязная. А также лук придаст мягкости и блеску коже.

Экономическое решение

Этот продукт очень дешев, в отличие от магазинных средств. Поэтому, если хотите сэкономить, этот овощ – идеальное решение.

Удаление неприятного запаха

Если ваша кожаная обувь имеет неприятный запах, справиться с этой проблемой поможет именно лук. Дело в том, что она обладает антисептическими свойствами и удаляет грибок и бактерии, которые вызывают вонь.

Водоотталкивающие свойства

В луке содержится вещество, которое создает защитный слой на поверхности кожи, что не дает влаге проникать внутрь. А также защищает поверхность от грязи.

Укрепление кожи

Лук также помогает укреплению кожи на обуви. Это делает его более стойким к повреждениям. Также таким образом обувь дольше вам прослужит. Однако речь идет только о профилактике.

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