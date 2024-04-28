Як почистити біле взуття та не зіпсувати його: прості та ефективні засоби

Простий спосіб досягти ідеальної чистоти

Біле взуття універсальне й завжди у тренді. Але на ньому швидко з’являються подряпини, плями та бруд, які псують увесь вигляд. Просто кинути взуття в пральну машину та сушарку не можна. Особливо якщо його виготовлено зі шкіри. Тому краще очищати біле взуття своїми руками та за допомогою натуральних засобів.

Є кілька способів очистити взуття від бруду. Свою ефективність довели паста з харчової соди та засоби для миття посуду, але також можна використовувати воду, змішану з милом чи пральним порошком. Просто потрібно знати, як користуватися цими засобами, щоб не пошкодити взуття.

Як і чим правильно чистити біле взуття

Для приготування пасти знадобиться невелика склянка теплої води, близько 10-15 г рідини для миття посуду та 100 г харчової соди. Інгредієнти слід перемішати до стану пасти.

Потім візьміть зубну щітку з м’якою та щільною щетиною. Нанесіть трохи саморобної пасти на щітку й акуратно протріть поверхню взуття. Потім видаліть залишки засобу та протріть взуття м’якою сухою губкою.

Також можна спробувати почистити біле взуття простою водою, змішаною з милом для миття посуду. В цьому випадку замість щітки необхідно використовувати губку. Для чищення взуття також можна використовувати пральний порошок, змішаний із теплою водою – він добре підійде для взуття із сітки чи тканини.

Щоб уникнути появи жовтих плям на білому взутті, після очищення ставте взуття не на сонячний балкон, а в затінене та тепле місце, яке добре провітрюється. Також можна покласти всередину взуття паперовий рушник, щоб він увібрав вологу зсередини.

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