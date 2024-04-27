Допоможе коробка: як легко впізнати розмір ноги дитини

Не всі діти готові приміряти взуття в магазині

Знайти відповідне взуття, яке буде не тільки красиве, а й зручне — часто непросте завдання. А пошук потрібної пари для дітей взагалі іноді перетворюється на проблему. Старшим дітям швидко набридають примірки, а малюки іноді вередують і зовсім не хочуть взутися в магазині. Ідеальний варіант — дізнатися розмір взуття дитини та сходити за обновками без неї.

Раніше ми розповідали, як розтягнути тісне взуття. Тепер поділимося вдалими та простими способами виміряти стопу дитини.

Як виміряти ногу дитини

Найпростіший спосіб — поставити дитину на аркуш паперу та обвести стопу. Але результат вийде точнішим, якщо використовувати "настінний" метод, пише Genialne. Він підходить для дітей, які вже вміють самостійно стояти. Потрібно покласти впритул до однієї зі стінок аркуш паперу (для зручності можна використовувати папір у клітку). Він має ідеально прилягати до стіни. Тому краще закріпити лист скотчем. Потім необхідно поставити дитину до стіни так, щоб за п’ятою був прямий кут. Потім відзначити довжину найдовшого пальця обох ніг. Нарешті, виміряти відстань у сантиметрах від стіни до відмітки на папері.

Зверніть увагу, що стопи не обов’язково мають бути однакової довжини. Вони можуть трохи відрізнятися. У такому разі враховуйте довжину більшої стопи.

Якщо дитина відмовляється вимірювати ногу, можна спробувати зробити це в ігровій формі за допомогою картонної коробки. Помістіть ногу дитини в коробку, щоб п’ята щільно прилягала до однієї зі стінок. Потім акуратно позначте ручкою кінець найдовшого пальця. Повторіть лайфхак із другою ногою та виміряйте зазначені відстані.

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