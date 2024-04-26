Позеленіла картопля: чи можна її їсти і чому так відбувається

Картопля зелена стає не просто так

Позелення картоплі, яку, до речі, краще садити в травні за певними днями, відбувається через те, що на бульби потрапляє світло. Під його впливом у бульбах виробляється пігмент хлорофіл, який і забарвлює їх у зелений колір.

Чому зеленіє картопля у підвалі — причини

Чому це відбувається з картоплею, яка зберігається в підвалі? Адже там темно, скажете ви і будете абсолютно праві.

Однак, відчиняючи двері, ви все одно впускаєте у приміщення світло. Навіть невеликої кількості достатньо, щоб картопля позеленіла. Крім того, ряд сортів більше інших схильний до цієї проблеми через свої особливості.

Ультраранні та ранні сорти картоплі, такі як Прада, Лаперла, Орла, Сенсейшн, Імпала, Лідер, Скороспілка, Рів’єра та інші, завдяки своєму короткому вегетаційному періоду, менш схильні до позеленювання порівняно з пізнішими сортами.

Щоб картопля не зеленіла, її потрібно зберігати в приміщенні, що добре перевіряється, прохолодному і темному. Також бажано тримати її далеко від інших овочів, що виділяють етилен, наприклад, від цибулі.

Позеленіла картопля на світлі — чи можна їсти таку

Зелена картопля небезпечна, тому що містить токсичний соланін, який міститься в позеленілій картоплі — це небезпечний алкалоїд. Він здатний при попаданні в організм великої кількості спровокувати харчове отруєння.

Соланін виробляється від:

світла;

спеки;

холоду;

у пошкоджених бульбах.

Позеленілу картоплю краще не їсти, щоб уникнути отруєння соланіном. Її можна використовувати лише з господарською метою.

Часто зелені ділянки просто зрізають і вживають частину, що залишилася в їжу. Категорично не радиться робити так під час приготування їжі для дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які два сорти картоплі не можна садити в Україні. Перед посадкою перевірте свій урожай.