Можно ли сажать картошку в конце мая: все благоприятные и неблагоприятные дни

Мы подскажем, когда лучше не садить картошку в мае 2024

Недавно мы рассказывали, когда лучше садить фасоль. А сегодня предлагаем рассмотреть, что говорит лунный посевной календарь о посадке картофеля. Согласно фазам Луны, начало мая будет неблагоприятным периодом для посева корнеплодов. Итак, когда лучше сажать картошку по лунному календарю в мае?

В частности, убывающая Луна в первых числах месяца может способствовать слабости корней. Как результат, вы получите скудный урожай. Есть более удачные дни для посадки, чем самое начало мая.

Когда можно сажать картошку в Украине — лунный календарь на май

Благоприятными числами для посадки картофеля в мае 2024 года будут:

16, 17, 18 мая;

21, 22 мая;

26, 27 мая.

С первого по пятнадцатое число, 19 и 20 мая, а также 23-25 и 28-31 мая включительно Луна может оказать неблагоприятное влияние на качество и количество собранных осенью клубней. Кстати, эти же даты не будут удачными для посадки и других корнеплодов: моркови, редиса, свеклы, а также чеснока и лука.

Надеемся, вы узнали ответ на вопрос, можно ли сажать картошку в конце мая и в какие даты это лучше сделать. Богатый урожай не заставит себя ждать!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить фасоль дома и можно ли прорастить магазинную. Такие подробности знают далеко не все огородники.