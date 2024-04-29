Попробуйте произнести с первого раза: как звучит самая длинная и единственная фамилия в Украине

Главной целью было показать, что он имеет право выбора

В Украине, а именно в Тернополе проживает мужчина, имеющий фамилию, содержащую 50 символов. А его паспортные данные в общей сложности состоят практически из 100 символов.

Об этом сообщает "Т1 Новости". Мужчина меняет документы уже в четвертый раз и каждый раз его имя становится все длиннее.

Фамилия и имя мужчины выглядит так: Броновогневластислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Как говорит сам мужчина, он хотел, чтобы его данные содержали 70 символов, но в реестре указано только 50 символов.

"Меняя свои данные, хотел показать, как пользуется своим правом свободы выбора. Подтекст в том, что я будто Владимир, то есть я хочу быть в мире со всем. А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром, град, означают, что пытаюсь сопротивиться всему", — говорит мужчина.

Мужчина меняет свои паспортные данные с 2010 года, впервые это сделал, когда ему исполнилось 24 года. Поэтому это уже четвёртая смена его личных данных.

Такую необычную фамилию мужчина создавал не сам, ему в этом помог сайт "Википедия". Он много экспериментировал со строением слов: суффиксами и основными частями фамилии.

Друзья называют своего товарища сокращенным именем "Броник" или "Бронивогневластислав". Муж по отцу – Михайлович. Изменять это пока не собирается.

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