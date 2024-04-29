Температура будет только расти: готовиться ли Киеву к осадкам в начале недели

Идеальная погода для прогулок

В ближайшие дни столица Украины ожидает повышения температуры и ясного неба. По словам синоптиков, самым теплым днем прогнозируется среда.

В течение трех суток дневные показатели на термометрах будут колебаться в коридоре 21…23 градуса тепла. Об этом свидетельствуют данные сайта Meteofor.

Понедельник, 29 апреля, ворвался в город вместе с солнцем и теплом. В эти сутки днем отметки термометров покажут +21 градус. Ночью было +10 °C. С утра и до позднего вечера предполагаются сильнейшие ветры — свежие 8-9 м/с.

Вторник, 30 апреля, также не пожалеет летней погоды. Температура днем составит около 21 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +9°C. В течение суток мощность ветра будет колебаться от тихих 1 м/с до умеренных 6-7 м/с.

В первый день мая ожидается ясная и теплая погода. Показатели термометров днем зафиксируются около +23 градусов. Ночью ожидается до +10 °C. В среду сила ветров предусматривается от тихих 1 м/с до умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Киеве на Пасху.