Погода порадує киян на початку тижня: що прогнозують синоптики

Чекати опадів не варто

У Києві 29-30 квітня 2024 року очікується суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть до 21 градуса тепла.

У понеділок та вівторок буде сухо, опадів не очікується. Про це говорить прогноз погоди від синоптиків порталу Meteofor.

Погода у Києві 29 квітня 2024 року

Вночі та зранку буде достатньо тепло, до +9°C. Вдень потеплішає до 20 градусів. Погода буде сонячною та ясною, без опадів.

Вдень та увечері буде вітряно. Пориви вітру в столиці сягатимуть 9 м/с.

Прогноз погоди на 30 квітня

У вівторок буде ще тепліше вдень. Максимальна температура — 21°C. За прогнозом очікується суха та ясна погода.

Вночі буде безвітряно, але вже зранку пориви вітру сягатимуть 6 м/с. Вони посиляться вдень до 7 м/с. Увечері швидкість вітру буде шість метрів в секунду.

Раніше "Телеграф" писав, яка в Києві буде погода до Великодня. Велике християнське свято у православних вірян відбудеться 5 травня 2024 року. Зазначимо, що щороку ця дата змінюється. Це свято належить до переліку свят з нефіксованою датою.

Погода порадує киян. За попереднім прогнозом, на свято буде сонячно та ясно, а опадів не буде.

Нагадаємо, що у середині третьої декади квітня погода засмутила киян. Було прохолодно, похмуро та вітряно.