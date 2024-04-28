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Вбейте в ствол старые гвозди: лайфхак для увеличения урожая яблони

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Яблоня даст хороший урожай
Яблоня даст хороший урожай. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проверенный временем метод

Яблони можно встретить практически в каждом саду. Выращивающему яблоки дачнику требуется терпение, чтобы насладиться сочными и хрустящими плодами. Так как яблоня не приносит плодов в том же году, когда ее посадили. Но как только дерево вырастет, должно будет плодоносить долгие годы. Особенно, если вовремя обрезать ветки и защищать яблоню от вредителей.

Но если взрослое дерево внезапно перестало плодоносить, придется применить так называемый "шокирующий метод", о котором сообщает "На пенсии".

Как увеличить урожай яблок

Чтобы собрать щедрый урожай, некоторые садоводы бивают ржавые гвозди в ствол яблони. Этот способ может показаться странным, но он проверен временем. Он хорошо действует в том случае, если яблоня здорова, но тратит силы только на рост, а не на завязывание новых плодов. Суть метода заключается в том, чтобы создать стрессовые условия для дерева.

Перед процедурой гвозди необходимо продезинфицировать. Вбивать их нужно на глубину 2-3 см под углом примерно 45 градусов. Первый гвоздь вбивают на высоте около 70 см от грунта, а следующие два на высоте 30 см друг от друга.

Гвозди в яблоню вбивают либо ранней весной, когда дерево ещё может собрать все свои силы и пустить их в образование плодов, либо поздней осенью, практически перед самыми заморозками, чтобы получить результат на следующий год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с яблонями. Неудачные соседи испортят урожай фруктов.

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