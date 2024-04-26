Попереду сонячні дні: коли у Києві покращиться погода

Синоптики дали втішний прогноз

Протягом цього тижня погода у столиці України була переважно похмура, дощова та вітряна. Однак найближчими днями, за словами синоптиків, сонце буде переважати.

Згідно з даними сайту Meteofor, цими днями денна температура буде тільки збільшуватись, адже у п'ятницю очікується спочатку +14 °C, а в неділю підвищиться до 18 теплих градусів. Вночі показники термометрів не зазнають великих змін — +9…10 градусів.

П'ятниця, 26 квітня, потішить містян сухою погодою, хоча протягом доби триматиметься суцільна хмарність. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +14 градусів. Вночі було +10 °C. На початку другої половини дня передбачаються найсильніші вітри — свіжі 8 м/с.

А от 27 квітня очікується переважно сонячна погода та підвищення денної температури, адже вдень вони сягнуть близько 17 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +10 °C. Протягом доби потужність вітрів коливатиметься від легких 3 м/с до помірних 6-7 м/с.

У неділю, 28 квітня, також переважно прогнозується сонце, але на небі іноді плаватимуть хмари. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +18 градусів. Вночі очікується до +9 °C. Протягом обіду будуть дути найсильніші вітри — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київщину накрила негода.