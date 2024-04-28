Погода порадует киевлян в начале недели: что прогнозируют синоптики

Ждать осадков не стоит

В Киеве 29-30 апреля 2024 года ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров покажут до 21 градуса тепла.

В понедельник и вторник будет сухо, осадков не ожидается. Об этом говорит прогноз погоды от синоптиков портала Meteofor.

Погода в Киеве 29 апреля 2024 года

Ночью и утром будет тепло, до +9°C. Днем потеплеет до 20 градусов. Погода будет солнечной и ясной, без осадков.

Днем и вечером будет ветрено. Порывы ветра в столице будут достигать 9 м/с.

Прогноз погоды на 30 апреля.

Во вторник днем будет еще теплее. Максимальная температура — 21°C. По прогнозу, ожидается сухая и ясная погода.

Ночью будет безветренно, но уже с утра порывы ветра будут достигать 6 м/с. Они усилятся днем до 7 м/с. Вечером скорость ветра будет шесть метров в секунду.

Ранее "Телеграф" писал, какая в Киеве будет погода до Пасхи. Большой христианский праздник у православных верующих отмечается 5 мая 2024 года. Отметим, что каждый год эта дата меняется. Этот праздник относится к списку праздников с нефиксированной датой.

Погода порадует киевлян. По предварительному прогнозу, на праздник будет солнечно и ясно, а осадков не ожидается.

Напомним, что в середине третьей декады апреля погода расстроила киевлян. Было прохладно, пасмурно и ветрено.