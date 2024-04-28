Борьба с вредителями на даче: эффективные средства от муравьев

Доступные и простые методы от насекомых

Муравьи в саду – вредители. Эти маленькие существа – настоящие вредители, которые повреждают плоды, поедают семена посеянных овощей, уничтожают растения, обкусывая молодые побеги, а также способствуют размножению тли. Неудивительно, что многие садоводы задаются вопросом, как эффективно избавиться от муравьев.

Одним из самых популярных методов является использование химических репеллентов от насекомых. Но вместо сильнодействующих препаратов стоит попробовать домашние, экологические методы избавления от муравьев в саду.

Как бороться с муравьями в саду

Есть несколько эффективных и натуральных средств против муравьев в саду. Самый простой — облить муравейники кипятком или уксусом.

Еще один наиболее часто рекомендуемый экологический и домашний способ избавиться от муравьев на участке — использовать кукурузную муку. Продукт необходимо рассыпать возле муравейника и в местах, где насекомые чаще всего встречаются. Кукурузная мука погубит муравьев после того как они ее съедят. Если кукурузной муки в доме нет, вместо нее можно использовать пшено или разрыхлитель.

Также можете использовать растения, отпугивающие муравьев. Они издают запахи, которые этим насекомым очень не нравятся. Полностью избавиться от вредителей с помощью ароматных растений не получится, но можно будет предупредить их появление. Муравьи не переносят запах базилика, тимьяна и мяты. Также они не любят молотый кофе и корицу, поэтому молотые зерна можно рассыпать близко к грядкам с овощами.

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