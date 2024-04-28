"Три ложки" зможуть все очистити: геніальний лайфхак

Ефективніше за кошти ви не знайдете

Прибирання в будинку — заняття довге і виснажливе. До того ж, це ще й недешеве задоволення: покупні хімічні засоби коштують чимало грошей.

Разом з Ukr.Media поділимося незвичайним методом збирання під назвою "Три ложки". Завдяки цьому ощадливому способу в квартирі можна очистити все, починаючи зі столових приладів і закінчуючи унітазом.

Як за допомогою способу "три ложки" прибрати квартиру

Для простого та бюджетного прибирання необхідно змішати по 1 ст. л. столового оцту (або перекису водню), харчової соди та звичайного засобу для миття посуду. Суміш із цих інгредієнтів здатна знищити бактерії, видалити стійкі забруднення та продезінфікувати поверхні, проте не варто забувати одягнути рукавички.

Якщо ваша мета – очистити сильно забруднені поверхні чи сантехніку, необхідно нанести пасту на поверхню, накрити її пакетом чи харчовою плівкою. Слід залишити суміш на 20 хвилин — за цей час її властивості, що чистять, посиляться.

За допомогою такого способу ви можете повернути блиск і столовим приладам, і газовій плиті, і навіть сковороді, видаливши всі жирові відкладення. "Три ложки" змусять вас забути про магазинні засоби.

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