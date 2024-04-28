"Три ложки" смогут все очистить: гениальный лайфхак

Эффективнее средства вы не найдете

Уборка в доме — занятие долгое и изнурительно. К тому же это еще и недешевое удовольствие: покупные химические средства стоят немало денег.

Вместе с Ukr.Media поделимся необычным методом уборки под названием "Три ложки". Благодаря этому экономному способу в квартире можно очистить все, начиная со столовых приборов и заканчивая унитазом.

Как с помощью способа "три ложки" убрать квартиру

Для простой и бюджетной уборки необходимо смешать по 1 ст. л. столового уксуса (или перекиси водорода), пищевой соды и обычного средства для мытья посуды. Смесь из этих ингредиентов способна уничтожить бактерии, удалить стойкие загрязнения и продезинфицировать поверхности, однако не стоит забывать надеть перчатки.

Если ваша цель – очистить сильно загрязненные поверхности или сантехнику, необходимо нанести пасту на поверхность, накрыть ее пакетом или пищевой пленкой. Следует оставить смесь на 20 минут — за это время ее чистящие свойства усилятся.

С помощью такого способа вы можете вернуть блеск и столовым приборам, и газовой плите, и даже сковороде, удалив все жировые отложения. "Три ложки" заставят вас забыть о магазинных средствах.

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