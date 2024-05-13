З черствої паски — в приголомшливий пиріг: рецепт, який стане вам нагоді
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Смачний варіант використання черствої паски
Після великодніх свят залишилося багато пишної паски й не знаєте, як її використати? Пропонуємо "перетворити" її на приголомшливий пиріг.
Для такої випічки за рецептом Сookorama.net вам не потрібно буде вовтузитися з борошном і замішувати тісто — просто використайте черству паску. Вийде настільки смачно, що близькі зметуть усі за лічені хвилини.
Як приготувати пиріг з черствої паски
Інгредієнти на 6 порцій:
- черства паска — 300 р.;
- молоко — 150 мл;
- сметана — 100 мл;
- цукор — 150 г;
- курячі яйця — 4 шт.;
- масло вершкове — 60 г;
- вершкове масло;
- горіхи за бажанням;
- сухофрукти.
Спосіб приготування:
- Паску нарізаємо невеликими шматочками й замочуємо в холодному молоці зі сметаною.
- В окремій мисці збиваємо курячі яйця з цукром, додаємо розтоплене вершкове масло і ретельно все перемішуємо.
- Отриманою яєчною масою заливаємо паску, за бажанням додаємо горіхи та сухофрукти.
- Дно форми для випікання застилаємо папером, боки форми змащуємо вершковим маслом та виливаємо підготовлене тісто.
- Відправляємо форму в розігріту до 180-190 градусів духовку на 25-35 хвилин до утворення гарної рум’яної скоринки біля пирога.
Готовий пиріг даємо охолонути й за бажанням посипаємо цукровою пудрою з какао. Дістаємо його з форми, подаємо з варенням, ягідним сиропом або згущеним молоком.