З черствої паски — в приголомшливий пиріг: рецепт, який стане вам нагоді

Смачний варіант використання черствої паски

Після великодніх свят залишилося багато пишної паски й не знаєте, як її використати? Пропонуємо "перетворити" її на приголомшливий пиріг.

Для такої випічки за рецептом Сookorama.net вам не потрібно буде вовтузитися з борошном і замішувати тісто — просто використайте черству паску. Вийде настільки смачно, що близькі зметуть усі за лічені хвилини.

Як приготувати пиріг з черствої паски

Інгредієнти на 6 порцій:

черства паска — 300 р.;

молоко — 150 мл;

сметана — 100 мл;

цукор — 150 г;

курячі яйця — 4 шт.;

масло вершкове — 60 г;

вершкове масло;

горіхи за бажанням;

сухофрукти.

Спосіб приготування:

Паску нарізаємо невеликими шматочками й замочуємо в холодному молоці зі сметаною. В окремій мисці збиваємо курячі яйця з цукром, додаємо розтоплене вершкове масло і ретельно все перемішуємо. Отриманою яєчною масою заливаємо паску, за бажанням додаємо горіхи та сухофрукти. Дно форми для випікання застилаємо папером, боки форми змащуємо вершковим маслом та виливаємо підготовлене тісто. Відправляємо форму в розігріту до 180-190 градусів духовку на 25-35 хвилин до утворення гарної рум’яної скоринки біля пирога.

Готовий пиріг даємо охолонути й за бажанням посипаємо цукровою пудрою з какао. Дістаємо його з форми, подаємо з варенням, ягідним сиропом або згущеним молоком.