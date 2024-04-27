Пасха уже на носу: как правильно здороваться в этот день на украинском

Еще при приветствии принято целовать в щечку

В канун Пасхи актуальным стал вопрос, как правильно здороваться на украинском языке на этот праздник. Ведь на Рождество принято говорить "Христос народився!" и отвечать "Славімо його!".

Так что "Телеграф" напомнит и традиционное приветсвие для Пасхи. В этот день следует говорить "Христос воскрес!", а отвечать на такое обращение правильно словами "Воістуну воскрес!".

Заметим, что такую форму приветствия можно использовать в течение 40 дней после Пасхи. Ведь считается, что именно на 40-й день после смерти душа покидает человеческое тело.

Также было принято, что первым здоровается тот, кто помоложе. Но сейчас во избежание недоразумений этого избегают. Само поздравление также может сопровождаться поцелуем в щечку, но это тоже не обязательная традиция.

Что означают слова "Христос воскрес"

В этот день, как отмечает Библия, Сын Божий воскрес из мертвых. В проповеди апостолов говорится о приходе на землю Богочеловека, искупившего от грехов всех людей из-за собственного страдания.

Поэтому приветствием верующие приобщаются к тому, что Иисус Христос воскрес. И это приветствие – способ донести не только свою радость, а распространить свою веру.

Как еще можно здороваться

В то же время, на Пасху не запрещено приветствоваться "Слава Ісису Христу!", ведь это универсальные слова. Однако следует помнить, что христианское поздравление меняется дважды в год – именно на рождественские и пасхальные праздники.

Изредка на Пасху можно услышать церковнославянскую форму приветствия — "Христос воскресє". Впервые пасхальное приветствие звучит именно в Пасху, в начале пасхальной ранней. Далее священники приветствуют друг друга и затем обращаются с приветствием к прихожанам, говоря: "Христос Воскрес!".

Ранее "Телеграф" писал, что в последние годы украинский язык стал очень популярным как внутри нашей страны, так и за рубежом, а потому для многих стало неожиданностью узнать, что некоторые популярные слова они все это время говорили неправильно. К таковым, например, относится слово "віруючий".