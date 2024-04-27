Как не потерять урожай фасоли: когда лучше ее садить
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Весной фасоль может замерзнуть и вы потеряете урожай
Фасоль – одно из тех растений, которые боятся заморозков. Поэтому нужно тщательно подобрать время, когда ее сажать в открытую почву весной. Фасоль категорически запрещено сажать возле лука, а в какой период лучше всего это делать, рассказываем в нашем материале.
Важно не посадить фасоль слишком рано, чтобы не навредить ей заморозками. Когда и как это делать, рассказали на ProstoWay.
Советы при садке фасоли
- Удалите зерна перед посадкой. Все сморщенные, мелкие и поврежденные лучше выбросить.
- Фасоль нужно замочить в воде на 12 часов перед посадкой. Так она скорее прорастет.
- Место, где будет расти фасоль, должно быть с плодородной и легкой почвой. Можно добавить немного извести в землю.
- Фасоль можно сажать после тыквы, капусты, картофеля и кабачков. После бобовых лучше не вносить в почву фасоль.
- Сеять фасоль нужно на 3-4 см. Промежутки между рядами должны быть 30-40 см.
- Почву после посадки нужно полить теплой водой.
Когда сажать фасоль
Наиболее благоприятное время для посадки фасоли – конец апреля или начало мая. В этот период не должно быть весенних заморозков, а почва прогреется до 15 градусов.
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