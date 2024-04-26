Не вміють жити за доходом: ці три знаки Зодіаку справжні марнотрати

Ці знаки Зодіаку можуть витратити всю зарплату за день

Деякі люди дуже дбайливо ставляться до грошей і своїх заробітків, а інші безтурботно витрачають кошти і навіть беруть у борг до наступної зарплати. Іноді на схильність до марнотратства впливає знак Зодіаку. "Телеграф" вже розповідав про найхаризматичніших чоловіків по гороскопу, а сьогодні ділиться, хто зі знаків Зодіаку справжні марнотрати.

Як виявилося, у списку любителів витрачати гроші три знаки Зодіаку — це Тельці, Терези та Козероги, пише сайт orakul.com. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Телець

Тільці дуже люблять шопінг і готові спустити всю зарплату, якщо хочуть щось купити або отримати якусь послугу. Може трапитися так, що Телець витратить усі свої гроші за короткий час і потім до наступної зарплати сидітиме без копійки. Однак ті емоції, які вони отримують від процесу витрачання грошей — понад усе.

Терези

Терези люблять гроші і вміють їх не тільки заробляти, а й витрачати. Вони із задоволенням побалують себе приємною покупкою, навіть якщо купують це за останні гроші. При цьому Терези дуже щедрі і готові витратити останнє на допомогу іншим людям. А ось з економією у цього знака справи не дуже, найчастіше їм заледве вистачає від зарплати до зарплати.

Козеріг

Козероги дуже відповідальні, але коли справа доходить до покупок чи розваг, вони втрачають контроль. Це досить азартні люди, які можуть спускати серйозні суми на необдумані покупки, розваги або просто, щоб довести щось оточуючим. Однак, якщо дуже треба, вони все ж таки зможуть відкласти трохи грошей або навіть готові позичати близьким.

Раніше "Телеграф" розповідав про найжадібніших чоловіків за знаком Зодіаку. Ці чоловіки — справжні скнари.