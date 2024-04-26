Не умеют жить по средствам: эти три знака Зодиака настоящие транжиры

Могут потратить всю зарплату за день

Некоторые люди очень бережно относятся к деньгам и своим заработкам, а другие беззаботно тратят средства и даже берут в долг до следующей получки. Иногда на склонность к транжирству влияет знак Зодиака. "Телеграф" уже рассказывал о самых харизматичных мужчинах по гороскопу, а сегодня делится, кто из знаков Зодиака настоящие транжиры.

Как оказалось, в списке любителей тратить деньги три знака Зодиака — это Тельцы, Весы и Козероги, пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них подробнее.

Телец

Тельцы очень любят шоппинг и готовы спустить всю зарплату, если сильно хотят что-то купить или получить какую-то услугу. Может случиться так, что Телец потратит все свои деньги за короткое время и потом до следующей зарплаты сидеть без копейки. Однако те эмоции, которые они получают от процесса траты денег, превыше всего.

Весы

Весы любят деньги и умеют их не только зарабатывать, но и тратить. Они с удовольствием побалуют себя приятной покупкой, даже если покупают это на последние деньги. При этом Весы очень щедрые и готовы потратить последнее на помощь другим людям. А вот с экономией у этого знака дела обстоят не очень, чаще всего им едва хватает от зарплаты до зарплаты.

Козерог

Козероги очень ответственные, но когда дело доходит до покупок или развлечений, они теряют контроль. Это весьма азартные люди, которые могут спускать серьезные суммы на необдуманные покупки, развлечения или просто, чтобы доказать что-то окружающим. Однако, если очень надо, они все же смогут отложить немного денег или даже готовы давать в долг близким.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых жадных мужчинах по знаку Зодиака. Эти мужчины — настоящие скряги.