На частину України насуваються заморозки, але незабаром тепло повернеться: прогноз погоди до кінця тижня

Нічні "мінуси" накриють кілька областей

До кінця тижня в Україні утримається мінлива погода, дощі з грозами пройдуть у п’ятницю та суботу, а от у неділю істотних опадів не очікується. У ніч на 27 квітня у низці областей прогнозуються заморозки.

"Вночі 27 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", — попередили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, у п’ятницю, 26 квітня, на більшій частині України йтиме дощі, іноді з грозами. Вітер південний із переходом у західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15-20 м/с. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +10 +15 градусів на Правобережжі до 17-22 градусів тепла на Лівобережній частині України.

У суботу, 27 квітня, за прогнозом Кібальчича, вночі дощі накриють північні області, а вдень місцями йтимуть на заході країни. На решті території України опадів не прогнозується. Вночі очікується від 2 до 7 градусів зі знаком "плюс", у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 -3 градуси. Вдень повітря прогріється до 16-21 градусів тепла.

У неділю, 28 квітня, в Україні потеплішає, а істотних опадів не очікується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15-20 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +6 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +17 +23 градусів (у Криму до +27).

Як розповідав "Телеграф", 25 квітня Київську область накрили дощі із градом. У мережі показали відео затоплених машин.