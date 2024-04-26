Свято 26 квітня: що не можна робити в день пам’яті священномученика Василя

Народні прикмети свідчать, що сьогодні не варто позичати гроші знайомим

У п'ятницю, 26 квітня, відповідно до церковного календаря за новоюліанським стилем церква вшановує священномученика Василя. У народі згадують Глафіра Горошниця. У цей день триває піст до Великодня 2024, якого дотримуються православні та греко-католики.

Життя святого Василя припало на IV століття. Він мешкав у Малій Азії, в місті Амасія. Чоловік був єпископом і активно поширював християнське вчення. Однак, тодішній Імператор Ліциній був язичником і не вірив у Ісуса Христа. Трапилося так, що він закохався у Глафіру — служницю своєї дружини Констанції. Жінка розповіла про це господині, а та, своєю чергою, дала їй гроші та допомогла втекти в Амасію.

Глафіру на новому місці зустрів Василь. Він займався будівництвом церкви, тож дівчина вирішила пожертвувати кошти від цариці на храм. Однак, цих грошей не вистачило на побудову храму, тож Глафіра написала лист господині, з проханням вислати ще. Утім, послання прочитав Ліциній, що дуже його розізлило. Він наказав привести до нього Глафіру і Василя.

Утім, жінка померла ще до того, як імператор дав цю вказівку. Натомість Василя привели до царя та запропонували йому бути верховним жерцем. Він відмовився, тому його стратили.

Традиції та прикмети на 26 квітня

Наші предки в цей день особливо звертали увагу на кілька речей.

Вважалось, якщо чути кування зозулі — погода ставатиме дедалі кращою.

Побачили ластівок — буде багатий урожай й хороша погода.

Якщо сьогодні тепло — чекайте на великий урожай огірків.

Випав сніг — влітку буде гаряче.

Що не можна робити 26 квітня

Оскільки все ще триває Великий піст, то заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, яйця.

Не варто в цей день одружуватися — сім'я довго не проживе в шлюбі.

Заборонено вживати нецензурну лексику, сваритися та пліткувати.

У кого іменини 26 квітня

Сьогодні, 26 квітня, День ангела відзначають Глафіра, Василь, Іван, Микола, Нестор, Петро і Степан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

26 квітня в Україні і світі згадують Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Аварія на ЧАЕС стала увійшла в історію як найбільша катастрофа в ядерній енергетиці. Сотні людей загинули, намагаючись ліквідувати аварію. Також чимало цивільних загинули від радіації. У повітря потрапила гігантська кількість радіоактивних речовин, що завдало великої шкоди екології як в Україні, так і по всій Європі.

Щоб вшанувати жертв трагедії, Генеральна Асамблея ООН запровадила Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, який припадає також на 26 квітня.

26 квітня — Всесвітній день пілотів. Його почали святкували лише у 2014 році. Вперше його відзначили у Асоціації пілотів Турецьких авіаліній Turkish Airlines. Утім, через певний час почали святкувати у багатьох країнах світу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть вихідні на свята у квітні 2024 року. Заодно дізнайтеся про важливі дати.