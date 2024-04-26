На часть Украины надвигаются заморозки, но вскоре тепло вернется: прогноз погоды до конца недели

Ночные "минусы" накроют несколько областей

До конца недели в Украине сохранится переменчивая погода, дожди с грозами пройдут в пятницу и субботу, а вот в воскресенье существенных осадков не ожидается. В ночь на 27 апреля в ряде областей прогнозируются заморозки.

"Ночью 27 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности грунта заморозки 0-3°", — предупредили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, в пятницу, 26 апреля, на большей части Украины будут идти дожди, иногда с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Днем столбики термометров будут показывать от +10 +15 градусов на Правобережье до 17-22 градусов тепла на Левобережной части Украины.

В субботу, 27 апреля, по прогнозу Кибальчича, ночью дожди накроют северные области, а днем местами будут идти на западе страны. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов со знаком "плюс", в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -3 градуса. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.

В воскресенье, 28 апреля, в Украине потеплеет, а существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6 +11 градусов. В дневное время воздух прогреется до +17 +23 градусов (в Крыму до +27).

Как рассказывал "Телеграф", 25 апреля Киевскую область накрыли дожди с градом. В сети показали видео затопленных машин.