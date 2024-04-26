Гладиолусы будут цвести все лето и даже дольше: поможет одна хитрость

Несколько правил выращивания гладиолусов

Гладиолусы родом из Средиземноморья. Эти цветы очень чувствительны к морозам. Поэтому на зиму клубни гладиолусов обычно выкапывают из земли, хранят в прохладном помещении, а весной снова высаживают в открытый грунт.

Не стоит спешить и высаживать луковицы гладиолусов с первыми лучами солнца. В случае с этим цветком лучше подождать по-настоящему теплой погоды.

Где и когда сажать гладиолусы

Традиционные гладиолусы высаживают с середины апреля по май. Некоторые садоводы делают это даже в июне. Чем позже высадить гладиолусы, тем дольше они будут цвести. Лучше всего сажать цветы в ясный день.

Для гладиолусов выберите солнечное, но защищенное от ветра место. Важно, чтобы другие растения не затеняли эти цветы.

Гладиолусы не переносят избытка воды. Это приводит к развитию грибковых заболеваний. Перед посадкой луковицы стоит замочить в фунгициде на 15 минут. Затем нужно слить средство и подождать, пока клубни высохнут. Только после этого их можно помещать в землю.

Крупные клубни сажают на глубину около 15 см. Лучший способ — выкопать яму глубиной, соответствующей трехкратной высоте клубня.

Между кустами должно оставаться расстояние не менее 15 сантиметров. Ведь растениям должно быть достаточно места для полноценного развития.

Для того чтобы гладиолусы радовали своей красотой на протяжении сезона, можно прибегнуть к небольшой хитрости — посадить в одну клумбу сорта с разными периодами цветения. Ранние сорта зацветают примерно через 70 дней после посадки, среднеранние — примерно через 90 дней, а поздние — только через 110 дней.

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