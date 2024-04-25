Собираетесь в поездку на поезде? Топ-3 совета, как сохранить заряд телефона до прибытия в место назначения

Сможете позвонить по телефону близким или вызвать такси

В путешествиях или поездках важно оставаться на связи, по крайней мере сразу после прибытия в необходимое место. Скорее всего, вам понадобится совершить несколько телефонных звонков: сказать близким, что вы доехали или вызвать такси. В любом случае вам потребуется хорошо работающий телефон, а не разряженный кирпич. Конечно, вы можете рассчитывать на то, что смартфон удастся быстро зарядить, но такой возможности может и не быть.

"Телеграф" собрал советы, как сохранить заряд телефона в путешествии, если вам, например, нужно проехать пол страны поездом. Несколько простых действий помогут вашему телефону дожить до следующего дня.

Режим "В самолете"

Наверное, это один из самых лучших и наиболее действенных советов. Включите режим "В самолете" и ни о чем не переживайте. Дело в том, что путешествуя на поезде, быстрый расход заряда батареи в первую очередь связан с тем, что телефон постоянно пытается подключиться к сети. Этот процесс осложняется тем, что поезд движется между населенными пунктами и покрытие операторов мобильной связи не всегда плотное.

Вот и получается, что ваш телефон все 10-12 часов или больше находится в состоянии поиска сети. Режим "В самолете" лишит его этой мороки.

Выключите приложения

Некоторые приложения буквально "жрут" заряд батареи. Учитывая, что во время путешествия, из-за постоянных проблем с сетью, вам вряд ли удастся полистать Instagram или початиться в Facebook, советуем на время поездки отключить эти приложения.

Facebook Messenger и Snapchat Chat занимают первое и второе места соответственно с точки зрения энергопотребления.

Instagram и WhatsApp тоже нуждаются в большом количестве энергии.

Выключите телефон

Это, пожалуй, лучшее решение. Банальное, но какое же действенное. Если вы путешествуете ночью, просто выключите телефон во время сна. Утром у вас будет полный заряд, а вы будете счастливы от принятого решения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что нельзя делать, когда телефон на зарядке. При этом, чтобы не "убить" батарею, нужно всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне 20-80 процентов.