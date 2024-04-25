Видаліть їх негайно: які російські додатки збирають ваші дані
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Позбудьтеся цих застосунків з країни-агресорки
На наших гаджетах з'являється все більше різноманітних застосунків — про здоров'я, стиль, спорт, вивчення іноземних мов, трекери звичок та інших лайфстайл-програм. Однак, ми можемо не здогадуватися, що деякі з них — створені в Росії, до того ж збирають про нас інформацію. А ще дізнайтеся, які додатки є небезпечними для вашого смартфона.
На пристроях багатьох українців є додатки російських компаній, пише iTech. Проблема у тому, що особисті дані українських користувачів потрапляють до країни-окупанта. Ці програми можуть питати дозвіл, щоб отримати доступ до геолокації пристрою.
До того ж шкідливе програмне забезпечення при цьому може дістати доступ до вашого Wi-Fi, SMS-повідомлень, розмов і контактів. І навіть мікрофону та камери. Згодом ці дані відправляють на віддалений сервер до Росії.
Для власної цифрової безпеки, перейдіть у диспетчер дозволів у розділі "Параметри". Обмежте дозволи для всіх застосунків, які викликають у вас підозри. Також не завантажуйте програми на підозрілих сайтах.
Перелік платних російських програм, які треба видалити
- Електронік;
- Поліглот – Англійські слова;
- Strelok Pro;
- GPS Tracker;
- Offline Maps;
- My Dictionary Pro;
- Поліглот 32 – Англійська мова;
- Money Pro: Індивідуальні гроші AR;
- Handwritten Text;
- Doodle God;
- Peace;
- Death.
Перелік безкоштовних програм
- Fun Offline Games – Ні WiFi;
- Durak;
- Brain Games: Puzzle for adults;
- Gun Crusher: Smashing games;
- Jelly Run 2048;
- Lensa AI: Avatar;
- Photo Editor.
Позбудьтеся цих програм для вашої ж безпеки.
Раніше "Телеграф" писав про те, що слід вимкнути на старому телефоні, аби він швидше працював. Є одна опція, яка споживає багато енергії.