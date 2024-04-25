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Видаліть їх негайно: які російські додатки збирають ваші дані

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Вікторія Козар Вікторія Козар
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Застосунки російського виробництва, які треба видалити
Застосунки російського виробництва, які треба видалити. Фото Canva

Позбудьтеся цих застосунків з країни-агресорки

На наших гаджетах з'являється все більше різноманітних застосунків — про здоров'я, стиль, спорт, вивчення іноземних мов, трекери звичок та інших лайфстайл-програм. Однак, ми можемо не здогадуватися, що деякі з них — створені в Росії, до того ж збирають про нас інформацію. А ще дізнайтеся, які додатки є небезпечними для вашого смартфона.

На пристроях багатьох українців є додатки російських компаній, пише iTech. Проблема у тому, що особисті дані українських користувачів потрапляють до країни-окупанта. Ці програми можуть питати дозвіл, щоб отримати доступ до геолокації пристрою.

До того ж шкідливе програмне забезпечення при цьому може дістати доступ до вашого Wi-Fi, SMS-повідомлень, розмов і контактів. І навіть мікрофону та камери. Згодом ці дані відправляють на віддалений сервер до Росії.

Для власної цифрової безпеки, перейдіть у диспетчер дозволів у розділі "Параметри". Обмежте дозволи для всіх застосунків, які викликають у вас підозри. Також не завантажуйте програми на підозрілих сайтах.

Перелік платних російських програм, які треба видалити

  • Електронік;
  • Поліглот – Англійські слова;
  • Strelok Pro;
  • GPS Tracker;
  • Offline Maps;
  • My Dictionary Pro;
  • Поліглот 32 – Англійська мова;
  • Money Pro: Індивідуальні гроші AR;
  • Handwritten Text;
  • Doodle God;
  • Peace;
  • Death.

Перелік безкоштовних програм

  • Fun Offline Games – Ні WiFi;
  • Durak;
  • Brain Games: Puzzle for adults;
  • Gun Crusher: Smashing games;
  • Jelly Run 2048;
  • Lensa AI: Avatar;
  • Photo Editor.

Позбудьтеся цих програм для вашої ж безпеки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що слід вимкнути на старому телефоні, аби він швидше працював. Є одна опція, яка споживає багато енергії.

Теги:
#Додатки #Телефон #Лайфхак