Видаліть їх негайно: які російські додатки збирають ваші дані

Позбудьтеся цих застосунків з країни-агресорки

На наших гаджетах з'являється все більше різноманітних застосунків — про здоров'я, стиль, спорт, вивчення іноземних мов, трекери звичок та інших лайфстайл-програм. Однак, ми можемо не здогадуватися, що деякі з них — створені в Росії, до того ж збирають про нас інформацію. А ще дізнайтеся, які додатки є небезпечними для вашого смартфона.

На пристроях багатьох українців є додатки російських компаній, пише iTech. Проблема у тому, що особисті дані українських користувачів потрапляють до країни-окупанта. Ці програми можуть питати дозвіл, щоб отримати доступ до геолокації пристрою.

До того ж шкідливе програмне забезпечення при цьому може дістати доступ до вашого Wi-Fi, SMS-повідомлень, розмов і контактів. І навіть мікрофону та камери. Згодом ці дані відправляють на віддалений сервер до Росії.

Для власної цифрової безпеки, перейдіть у диспетчер дозволів у розділі "Параметри". Обмежте дозволи для всіх застосунків, які викликають у вас підозри. Також не завантажуйте програми на підозрілих сайтах.

Перелік платних російських програм, які треба видалити

Електронік;

Поліглот – Англійські слова;

Strelok Pro;

GPS Tracker;

Offline Maps;

My Dictionary Pro;

Поліглот 32 – Англійська мова;

Money Pro: Індивідуальні гроші AR;

Handwritten Text;

Doodle God;

Peace;

Death.

Перелік безкоштовних програм

Fun Offline Games – Ні WiFi;

Durak;

Brain Games: Puzzle for adults;

Gun Crusher: Smashing games;

Jelly Run 2048;

Lensa AI: Avatar;

Photo Editor.

Позбудьтеся цих програм для вашої ж безпеки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що слід вимкнути на старому телефоні, аби він швидше працював. Є одна опція, яка споживає багато енергії.