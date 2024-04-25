Удалите их немедленно: какие российские приложения собирают ваши данные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1393
Избавьтесь от этих приложений из страны-агрессорки
На наших гаджетах появляется все больше разнообразных приложений – о здоровье, стиле, спорте, изучении иностранных языков, трекерах привычек и других лайфстайл-программ. Однако мы можем не догадываться, что некоторые из них созданы в России, к тому же собирают о нас информацию. А еще узнайте, какие приложения опасны для вашего смартфона.
На устройствах многих украинцев есть приложения российских компаний, пишет iTech. Проблема в том, что личные данные украинских пользователей попадают в страну-оккупанта. Эти приложения могут запрашивать разрешение, чтобы получить доступ к геолокации устройства.
К тому же вредоносное программное обеспечение при этом может получить доступ к вашему Wi-Fi, SMS-сообщениям, разговорам и контактам. И даже к микрофону и камере. Впоследствии эти данные отправляются на удаленный сервер в Россию.
Для собственной цифровой безопасности перейдите в диспетчер разрешений в разделе "Параметры". Ограничьте разрешения для всех приложений, вызывающих у вас подозрения. Также не загружайте приложения на подозрительных сайтах.
Список платных российских программ, которые нужно удалить
- Электроник;
- Полиглот – Английские слова;
- Strelok Pro;
- GPS Tracker;
- Offline Maps;
- My Dictionary Pro;
- Полиглот 32 – Английский язык;
- Money Pro: Индивидуальные деньги AR;
- Handwritten Text;
- Doodle God;
- Peace;
- Death.
Список бесплатных программ
- Fun Offline Games – Нет WiFi;
- Durak;
- Brain Games: Puzzle for adults;
- Gun Crusher: Smashing games;
- Jelly Run 2048;
- Lensa AI: Avatar;
- Photo Editor.
Избавьтесь от этих программ для вашей же безопасности.
Ранее "Телеграф" писал о том, что следует выключить на старом телефоне, чтобы он быстрее работал. Есть одна опция, потребляющая много энергии.