Удалите их немедленно: какие российские приложения собирают ваши данные

Избавьтесь от этих приложений из страны-агрессорки

На наших гаджетах появляется все больше разнообразных приложений – о здоровье, стиле, спорте, изучении иностранных языков, трекерах привычек и других лайфстайл-программ. Однако мы можем не догадываться, что некоторые из них созданы в России, к тому же собирают о нас информацию. А еще узнайте, какие приложения опасны для вашего смартфона.

На устройствах многих украинцев есть приложения российских компаний, пишет iTech. Проблема в том, что личные данные украинских пользователей попадают в страну-оккупанта. Эти приложения могут запрашивать разрешение, чтобы получить доступ к геолокации устройства.

К тому же вредоносное программное обеспечение при этом может получить доступ к вашему Wi-Fi, SMS-сообщениям, разговорам и контактам. И даже к микрофону и камере. Впоследствии эти данные отправляются на удаленный сервер в Россию.

Для собственной цифровой безопасности перейдите в диспетчер разрешений в разделе "Параметры". Ограничьте разрешения для всех приложений, вызывающих у вас подозрения. Также не загружайте приложения на подозрительных сайтах.

Список платных российских программ, которые нужно удалить

Электроник;

Полиглот – Английские слова;

Strelok Pro;

GPS Tracker;

Offline Maps;

My Dictionary Pro;

Полиглот 32 – Английский язык;

Money Pro: Индивидуальные деньги AR;

Handwritten Text;

Doodle God;

Peace;

Death.

Список бесплатных программ

Fun Offline Games – Нет WiFi;

Durak;

Brain Games: Puzzle for adults;

Gun Crusher: Smashing games;

Jelly Run 2048;

Lensa AI: Avatar;

Photo Editor.

Избавьтесь от этих программ для вашей же безопасности.

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