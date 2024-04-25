Укр

Удалите их немедленно: какие российские приложения собирают ваши данные

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Приложения российского производства, которые нужно удалить
Приложения российского производства, которые нужно удалить. Фото Canva

Избавьтесь от этих приложений из страны-агрессорки

На наших гаджетах появляется все больше разнообразных приложений – о здоровье, стиле, спорте, изучении иностранных языков, трекерах привычек и других лайфстайл-программ. Однако мы можем не догадываться, что некоторые из них созданы в России, к тому же собирают о нас информацию. А еще узнайте, какие приложения опасны для вашего смартфона.

На устройствах многих украинцев есть приложения российских компаний, пишет iTech. Проблема в том, что личные данные украинских пользователей попадают в страну-оккупанта. Эти приложения могут запрашивать разрешение, чтобы получить доступ к геолокации устройства.

К тому же вредоносное программное обеспечение при этом может получить доступ к вашему Wi-Fi, SMS-сообщениям, разговорам и контактам. И даже к микрофону и камере. Впоследствии эти данные отправляются на удаленный сервер в Россию.

Для собственной цифровой безопасности перейдите в диспетчер разрешений в разделе "Параметры". Ограничьте разрешения для всех приложений, вызывающих у вас подозрения. Также не загружайте приложения на подозрительных сайтах.

Список платных российских программ, которые нужно удалить

  • Электроник;
  • Полиглот – Английские слова;
  • Strelok Pro;
  • GPS Tracker;
  • Offline Maps;
  • My Dictionary Pro;
  • Полиглот 32 – Английский язык;
  • Money Pro: Индивидуальные деньги AR;
  • Handwritten Text;
  • Doodle God;
  • Peace;
  • Death.

Список бесплатных программ

  • Fun Offline Games – Нет WiFi;
  • Durak;
  • Brain Games: Puzzle for adults;
  • Gun Crusher: Smashing games;
  • Jelly Run 2048;
  • Lensa AI: Avatar;
  • Photo Editor.

Избавьтесь от этих программ для вашей же безопасности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что следует выключить на старом телефоне, чтобы он быстрее работал. Есть одна опция, потребляющая много энергии.

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#Приложения #Телефон #Лайфхак