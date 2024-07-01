Опадає листя в огірків: городники назвали причину

Якщо ви поматили, що листя огірків сохне та опадає, це означає, що ви неправильно доглядаєте за рослиною.

Літо – це не лише спека, море та морозиво, але й сезон свіжих овочів та фруктів. Огірки, хрусткі та соковиті, стають улюбленцем багатьох на столі. Проте, нерідко садівники стикаються з неприємною проблемою – опаданням огірків.

Сьогодні ми поділимося з вами декількома корисними порадами, які допоможуть вам врятувати врожай та насолодитися смаком домашніх огірків.

1. Правильний полив

Огірки потребують регулярного поливу, але важливо не переборщити. Недостатній полив призводить до в'янення та опадання квіток та зав'язей. Надлишок вологи може спричинити загнивання коренів та грибкові захворювання.

Оптимально поливати огірки вранці, теплою водою, під корінь. У спекотну та суху погоду можна поливати двічі на день.

2. Правильне підживлення

Огірки потребують регулярного підживлення, щоб отримати всі необхідні поживні речовини для росту та плодоношення.

Під час вегетації можна використовувати комплексні мінеральні добрива, а також органічні добрива, такі як гнойова жижа або трав'яний настій.

3. Захист від шкідників та хвороб

Огірки – це улюблені ласощі для багатьох шкідників, таких як павутинний кліщ, попелиця, бахчеві листоїди.

Для захисту від шкідників можна використовувати біологічні або хімічні препарати. Важливо також регулярно оглядати рослини та видаляти пошкоджені листки та плоди.

4. Сприятливі умови для зростання

Огірки люблять тепло, сонце та вологий воздух.

Важливо висаджувати їх на сонячному місці, захищеному від вітру. Для кращого плодоношення можна використовувати шпалери.

5. Правильне формування куща

Формування куща огірка – це важливий фактор, який впливає на плодоношення.

Існує декілька способів формування куща, найпоширеніші з яких – це одностеблова та двостеблова.

Важливо регулярно видаляти бічні пагони та листя, які загущають кущ.

6. Збір врожаю

Збирати огірки потрібно регулярно, коли вони ще не переросли.

Це стимулює утворення нових плодів.

Переросли огірки стають жорсткими та втрачають свій смак.

Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.