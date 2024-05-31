Перец, оливки и специи превратят простую рыбу в кулинарный шедевр: готовим хек по-средиземноморски

Это блюдо понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Хек – это не только полезная, но и вкусная рыба, из которой можно приготовить множество изысканных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хека средиземноморски, который поразит вас своим ароматом, вкусом и яркими цветами.

Ингредиенты:

500 г филе хека

1 лимон

2 ст. л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. сушеного базилика

Соль, перец по вкусу

1 помидор

1/2 цуккини

1/2 болгарского перца

1/4 красного лука

1 пучок зеленой петрушки

Приготовление:

Подготовьте рыбу: нарежьте филе хека на порционные куски, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, орегано и базилик. Замаринуйте рыбу в этой смеси в течение 30 минут. Подготовьте овощи: нарежьте помидоры, цукини, болгарский перец и лук кубиками. Запекайте рыбу и овощи: выложите маринованного хека и овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока рыба не станет румяной, а овощи мягкими. Подавайте блюдо: готовую рыбу с овощами посыпьте измельченной зеленью петрушки. Подавайте блюдо горячим, дополнив его вашим любимым гарниром.

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