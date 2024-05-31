Перец, оливки и специи превратят простую рыбу в кулинарный шедевр: готовим хек по-средиземноморски

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо поразит своим вкусом и ароматом (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо поразит своим вкусом и ароматом (изображение создано с помощью ИИ)

Это блюдо понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Хек – это не только полезная, но и вкусная рыба, из которой можно приготовить множество изысканных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хека средиземноморски, который поразит вас своим ароматом, вкусом и яркими цветами.

Ингредиенты:

  • 500 г филе хека
  • 1 лимон
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. сушеного базилика
  • Соль, перец по вкусу
  • 1 помидор
  • 1/2 цуккини
  • 1/2 болгарского перца
  • 1/4 красного лука
  • 1 пучок зеленой петрушки

Приготовление:

  1. Подготовьте рыбу: нарежьте филе хека на порционные куски, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
  2. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, орегано и базилик. Замаринуйте рыбу в этой смеси в течение 30 минут.
  3. Подготовьте овощи: нарежьте помидоры, цукини, болгарский перец и лук кубиками.
  4. Запекайте рыбу и овощи: выложите маринованного хека и овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока рыба не станет румяной, а овощи мягкими.
  5. Подавайте блюдо: готовую рыбу с овощами посыпьте измельченной зеленью петрушки. Подавайте блюдо горячим, дополнив его вашим любимым гарниром.

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#Рецепт #Хек #еда-Телеграф