Перец, оливки и специи превратят простую рыбу в кулинарный шедевр: готовим хек по-средиземноморски
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это блюдо понравится даже тем, кто не любит рыбу.
Хек – это не только полезная, но и вкусная рыба, из которой можно приготовить множество изысканных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хека средиземноморски, который поразит вас своим ароматом, вкусом и яркими цветами.
Ингредиенты:
- 500 г филе хека
- 1 лимон
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. сушеного базилика
- Соль, перец по вкусу
- 1 помидор
- 1/2 цуккини
- 1/2 болгарского перца
- 1/4 красного лука
- 1 пучок зеленой петрушки
Приготовление:
- Подготовьте рыбу: нарежьте филе хека на порционные куски, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
- Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, орегано и базилик. Замаринуйте рыбу в этой смеси в течение 30 минут.
- Подготовьте овощи: нарежьте помидоры, цукини, болгарский перец и лук кубиками.
- Запекайте рыбу и овощи: выложите маринованного хека и овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока рыба не станет румяной, а овощи мягкими.
- Подавайте блюдо: готовую рыбу с овощами посыпьте измельченной зеленью петрушки. Подавайте блюдо горячим, дополнив его вашим любимым гарниром.
А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить бутербродную пасту из сельди по рецепту "Телеграфа". А если вы любите скумбрию, рекомендуем один интересный маринад для нее.