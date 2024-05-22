Как ускорить рост капусты: выбираем минеральные удобрения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чтобы ускорить рост капусты, следует правильно применять удобрения.
Капуста – это не только вкусный и полезный овощ, но и достаточно требовательная культура, требующая правильного ухода. Одним из важнейших факторов, влияющих на качество урожая, является подкормка. Также мы писали, что нужно добавить в лунку во время посадки капусты.
Благодаря подкормке можно подкорректировать рост и развитие капусты. Об этом пишет poradum.
Когда и чем подкармливать капусту?
Подкормку капусты проводят в течение всего вегетационного периода, начиная с рассады и заканчивая сбором урожая.
1. Подкормка рассады:
- Первая подкормка: через 7-10 дней после пикировки. Используют раствор из 3 л воды, 3 г хлористого калия, 7,5 г аммиачной селитры и 12 г суперфосфата.
- Вторая подкормка: через 7-10 дней после первой. Используют раствор из 1 л воды и 2-3 г аммиачной селитры.
- Третья подкормка: за 3-4 дня до высадки рассады в открытый грунт. Используют раствор из 2 л воды, 4 г хлористого калия, 6 г селитры и 16 г суперфосфата.
2. Подкормка после высадки в открытый грунт:
- Первая подкормка: через 2 недели после высадки. Используют раствор из 20 л воды и 1 л жидкого коровяка (0,5 л на одно растение) или раствор из 20 л воды и 40 г аммиачной селитры.
- Вторая подкормка: в последние недели июня – первую декаду июля. Используют раствор из 20 л воды и 1 л настоя золы или 80 г сернистого калия.
- Третья подкормка: для поздних сортов капусты. Используют настой коровяка и 60 г суперфосфата.
- Четвертая подкормка: за 2 недели до уборки урожая. Используют раствор из 20 л воды, 1 л настоя золы или 80 г сернистого калия.
Особые виды подкормок:
- Для активного роста: 2 стакана помета или навоза, разведенные в 20 л воды, или 15 г мочевины, разведенной в 10 л воды.
- Для формирования кочана: через 2 недели после первого внесения удобрений, удобрить культуру смесью из 20 л воды, 100 г нитрофоски, 1 л настоя из древесной золы и коровьего навоза.
Важные моменты:
- При внесении удобрений следите, чтобы раствор не попадал на листья, чтобы избежать ожогов.
- Не переусердствуйте с подкормкой, ведь избыток питательных компонентов может отрицательно сказаться на состоянии кочанов.
- Для достижения лучшего результата используйте комплексный подход, включающий регулярное увлажнение, рыхление почвы, прополку сорняков, а также защиту растений от вредителей и болезней.
Ранее Телеграф рассказывал, как правильно вносить удобрение. Также мы писали, как получить большой урожай перцев.