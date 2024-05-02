Как вырастить рассаду капусты: что сделать, чтобы она была крепкой и не вытягивалась

Капуста не будет вытягиваться

Вырастить рассаду капусты несложно. Однако нужно знать некоторые секреты и советы. Опытные дачники пользуются одним методом, чтобы рассада капусты была крепкой. А раньше мы рассказывали, после чего нельзя сажать капусту.

Поскольку капуста – холодостойкая культура, для правильного развития она нуждается в определенном температурном режиме. Испортить рассаду можно, если вы храните ее в недостаточно холодном месте. Об этом рассказали на портале "Школа Жизни".

Как пикировать рассаду капусты

Делать это следует в фазе одного-двух существующих листьев. Вам понадобятся стаканчики объемом 0,5л для пикирования.

Сеянцы нужно погружать в землю (в стаканчиках) до семядольных листочков. Корень при этом не следует обрезать. Рассаду нужно хорошо полить после посадки. При необходимости добавить немного земли (если почва уплотнена или осела).

Уход за рассадой

Если погода прохладная и не хватает солнца, рассаду нужно досвечивать, ей должно быть достаточно света. Через 10 дней после пикирования растение нужно подкормить. Сделайте удобрение из селитры кальциевой и воды. 2 г размешайте в 1 л.

Перед тем, как вносить удобрение, рассаду нужно обильно полить. Если этого не сделаете, может повредиться корневая система. Через две недели после подкормки можно снова внести то же удобрение.

Важно закалять растение. Этот этап обеспечит ему то, что оно приживется в открытом грунте. Закалять рассаду можно за 7-10 до высадки на грядку. Также можно выносить стаканчики с рассадой на улицу каждый день на несколько часов, чтобы она привыкла к свежему воздуху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно высадить рассаду в почву. Прежде чем оказаться в земле, рассада должна пережить несколько этапов.