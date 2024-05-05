Ваши предки были дворянами, если фамилия звучит так: проверьте свою

Такие фамилии часто встречаются и сегодня

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к какому-то знатному роду.

Как пишет УНИАН, украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были именно такими.

Речь идет о следующих фамилиях:

Адамовичи;

Андрушевские;

Безбородьки;

Вернадские;

Галаганы;

Гордиенки;

Дараганы;

Дорошенки;

Ждановичи;

Искрицкие;

Кандыбы;

Карпенки;

Криницкие;

Лазаревские;

Леонтовичи;

Максимовичи;

Овсиенки;

Остроградские;

Паскевичи;

Полуботки;

Самойловичи;

Стороженки;

Сулимы;

Тарновские;

Уманцы;

Ханенки;

Щербани;

и многие другие.

Отмечается, что этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свое.