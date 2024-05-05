Ваши предки были дворянами, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Такие фамилии часто встречаются и сегодня
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к какому-то знатному роду.
Как пишет УНИАН, украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были именно такими.
Речь идет о следующих фамилиях:
- Адамовичи;
- Андрушевские;
- Безбородьки;
- Вернадские;
- Галаганы;
- Гордиенки;
- Дараганы;
- Дорошенки;
- Ждановичи;
- Искрицкие;
- Кандыбы;
- Карпенки;
- Криницкие;
- Лазаревские;
- Леонтовичи;
- Максимовичи;
- Овсиенки;
- Остроградские;
- Паскевичи;
- Полуботки;
- Самойловичи;
- Стороженки;
- Сулимы;
- Тарновские;
- Уманцы;
- Ханенки;
- Щербани;
и многие другие.
Отмечается, что этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свое.