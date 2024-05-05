Укр

Ваши предки были дворянами, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Ваши предки были дворянами, если фамилия звучит так: проверьте свою Новость обновлена 05 мая 2024, 11:44

Такие фамилии часто встречаются и сегодня

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к какому-то знатному роду.

Как пишет УНИАН, украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были именно такими.

Речь идет о следующих фамилиях:

  • Адамовичи;
  • Андрушевские;
  • Безбородьки;
  • Вернадские;
  • Галаганы;
  • Гордиенки;
  • Дараганы;
  • Дорошенки;
  • Ждановичи;
  • Искрицкие;
  • Кандыбы;
  • Карпенки;
  • Криницкие;
  • Лазаревские;
  • Леонтовичи;
  • Максимовичи;
  • Овсиенки;
  • Остроградские;
  • Паскевичи;
  • Полуботки;
  • Самойловичи;
  • Стороженки;
  • Сулимы;
  • Тарновские;
  • Уманцы;
  • Ханенки;
  • Щербани;

и многие другие.

Отмечается, что этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свое.

Теги:
#Украина #История #Фамилии