Ваши предки были богачами, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке

Некоторые из этих фамилий сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о том, кем были их первые носители. Так, некоторые из них указывают на положение человека в обществе.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. По его словам, некоторые украинские фамилии указывают на расслоение общества того времени.

В частности, о статусе человека говорит фамилия Багач (иногда также употребляется форма Богач). Она зафиксирована в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях Украины. Фамилия приобрела различные формы: Багачевич, Богачевский, Богатчук, Богатский, Багацкий и Богачишин.

Также о богатстве предков может говорить фамилия Дука и ее производная Дученко. Люди, которые могли быстро разбогатеть, получали фамилию Скоробогатый или Скоробогацкий.

Кроме того, раньше признаком богатства было роскошное кармазиновое или даже зарубежное английское сукно, его могли позволить себе только богачи. От этого возникли фамилии Кармазин и Фалендиш, происходящая из немецкого "fein lundisch" ("лучшее лондонское" сукно).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии указывают на то, что предки отличались талантом предпринимателя. Люди, находившие способы зарабатывать на жизнь и развивать свое ремесло, получали определенные родовые имена.