На Украину надвигается арктический воздух: где будет до -4, прогноз погоды на неделю

Потепление начнется только к выходным

Новая неделя началась для некоторых областей с дождей, в целом в ближайшие 7 дней погода будет неустойчивой. Ожидаются дожди, похолодания и заморозки.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, погоду в начале недели будет определять балтийский циклон. В середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы, во всех регионах ощутимо похолодает, но особенно это будет ощутимо в северных, центральных и восточных областях.

"Здесь ночью и утром будут заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0…-4 °С. Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только к выходным", — прогнозирует он.

В понедельник, 6 мая, днем на севере и западе вероятны дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15 — 20 м/с. На остальной территории страны без осадков, в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

Во вторник, 7 мая, ночью в западных и северных областях, днем в большинстве регионов Украины, кроме юго-востока прогнозируются дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы 15 – 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем +20…+26. В северо-западных областях будет прохладнее — 13-18 градусов с отметкой "плюс".

В среду, 8 мая, кратковременные, местами сильные дожди прогнозируются в центральных, южных и восточных областях, а также в Карпатах и Закарпатье. Ночью в Полесье и северных областях будет +1…+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3, на остальной территории страны прогнозируется +7…+12 градусов. Днем в Украине воздух прогреется до 13-18 градусов выше нуля, в Карпатах — +5…+10.

В четверг, 9 мая, дожди вероятны только в Крыму и Карпатах, в высокогорье с мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут +5… +10 градусов. В северной части Украины будет +1…+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…-4 градуса. Днем синоптик прогнозирует 10-17 градусов тепла.

В пятницу, 10 мая, осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут 1…6 градусов выше нуля, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-4 градуса. Днем будет +13…+18 градусов.

В субботу, 11 мая, кратковременные дожди возможны только в Карпатах и Крыму. Ночью ожидается +4…+9 градусов, днем воздух прогреется до 17…22 градусов тепла.

В воскресенье, 12 мая, осадков не прогнозируется, только в Крыму и Карпатах ожидаются небольшие дожди с грозами. Столбики термометров в ночные часы покажут от 7 до 12 градусов с отметкой "плюс", днем прогнозируется +19…+24 градуса.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в мае. Месяц ожидается относительно спокойным в плане синоптических процессов, без рекордных температурных показателей.