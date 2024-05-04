Ваш телефон скоро сломается, если не реагировать на эти три признака

Ваши программы могут "вылетать" не просто так

Важно знать признаки того, что ваш мобильный телефон готов к выходу из строя. Без этих знаний вы можете оказаться в затруднительной ситуации. Например, ваш смартфон может перестать работать в самый неподходящий момент, когда нужно совершить важный звонок.

Если пользователь замечает признаки быстрого износа своего мобильного устройства, то, вероятно, он решит заменить его, прежде чем возникнут серьезные проблемы, пишет itsider. Рассказываем, какие признаки свидетельствуют, что телефон скоро может выйти из строя.

Телефон сам перезагружается или выключается

Самопроизвольное отключение смартфона — это плохой знак. Вероятно, это указывает на проблемы с его производительностью или программным обеспечением. Если устройство часто перезагружается без вмешательства пользователя, это также может быть признаком того, что оно не будет служить долго.

Сенсорный экран не реагирует

Если экран начал подводить и часто не реагирует на касания, это плохо. Вероятно, в скором времени смартфон будет уже совсем невозможно использовать.

Внезапная остановка приложений

Если программы стали часто "вылетать", то пользователю устройства следует обдумать возможность приобретения нового мобильного телефона.

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