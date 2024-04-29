Вы нарезаете неправильно и портите шашлык: как крошить мясо для особой сочности

Общие правила приготовления и тонкости нарезки

Вкусный шашлык – это не только лакомый кусок мяса, но и настоящее искусство, требующее знаний и мастерства. Мы рассказывали, какие компоненты не следует добавлять в маринад.

Еще одним очень важным фактором, влияющим на вкус и сочность блюда, является правильная вырезка мяса. Telegraf рассказывает, как правильно подготовить продукт.

Общие правила приготовления шашлыка

Для шашлыка подходит практически любое мясо: свинина, говядина, телятина, индейка, курица, баранина. Каждая из этих категорий имеет свои особенности, которые следует учитывать при нарезке.

Если используется замороженное мясо, то его необходимо правильно разморозить – в холодильнике или при комнатной температуре. Не рекомендуется размораживать мясо в воде или микроволновке, ведь это может привести к потере сока и ухудшению вкуса.

Для нарезки используют острый нож соответствующего размера. Мясо режут поперек волокон. Это делает его мягким и сочным.

Оптимальный размер кусочков – 4-5 см. Слишком большие куски не прожарятся внутри, а слишком мелкие могут стать сухими. Важно, чтобы кусочки были примерно одного размера, чтобы шашлык прожарился равномерно.

Нюансы нарезки разных видов мяса

Свинина

Для шашлыка из свинины лучше всего подходит корейка, окорок или ошейок. Мясо режут крупно, кубиками или брусочками.

Говядина

Говядина более жесткая, поэтому перед нарезкой ее мариновать обязательно. Кусочки режут поперек волокон, чуть крупнее свинины.

Баранина

Для шашлыка из баранины используют корейку, окорок или спинную часть. Мясо режут средними кусочками, удаляя сухожилие.

Курица

Курицу для шашлыка можно нарезать на кусочки, если речь идет о филе. Если же это крылышки, бедра или голени или все вместе, то крупные куски измельчаются до размера меньших и запекаются на решетке.

Правильная нарезка мяса – это залог вкусного и сочного шашлыка. Также мы делились секретом приготовления качественного холодца.