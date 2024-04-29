Ви нарізаєте неправильно і псуєте шашлик: як кришити м'ясо для особливої соковитості

Загальні правила приготування та тонкощі нарізки

Смачний шашлик – це не лише ласий шматок м'яса, але й справжнє мистецтво, яке потребує знань та майстерності. Ми розповідали, які компоненти не варто додавати в маринад.

Ще одним дуже важливим фактором, що впливає на смак та соковитість страви, є правильна нарізка м'яса. Telegraf розповідає, як правильно підготувати продукт.

Загальні правила приготування шашлику

Для шашлику підходить практично будь-яке м'ясо: свинина, яловичина, телятина, індичка, курка, баранина. Кожна з цих категорій має свої особливості, які слід враховувати при нарізці.

Якщо використовується заморожене м'ясо, його необхідно правильно розморозити – в холодильнику або при кімнатній температурі. Не рекомендується розморожувати м'ясо у воді або мікрохвильовій печі, адже це може призвести до втрати соку та погіршення смаку.

Для нарізки використовують гострий ніж відповідного розміру. М'ясо ріжуть поперек волокон. Це робить його м'яким та соковитим.

Оптимальний розмір шматочків – 4-5 см. Занадто великі шматки не просмажаться всередині, а занадто дрібні можуть стати сухими. Важливо, щоб шматочки були приблизно одного розміру, щоб шашлик просмажився рівномірно.

Нюанси нарізки різних видів м'яса

Свинина

Для шашлику з свинини найкраще підходить корейка, окіст або ошийок. М'ясо ріжуть крупно, кубиками або брусочками.

Яловичина

Яловичина більш жорстка, тому перед нарізкою її маринувати обов’язково. Шматочки ріжуть поперек волокон, трохи крупніше, ніж свинину.

Баранина

Для шашлику з баранини використовують корейку, окіст або спинну частину. М'ясо ріжуть середніми шматочками, видаляючи сухожилля.

Курка

Курку для шашлику можна нарізати на шматочки, якщо йдеться про філе. Якщо ж це крильця, стегна чи гомілки або все разом, більші шматки подрібнюються до розміру менших і запікаються на решітці.

Правильна нарізка м'яса – це запорука смачного та соковитого шашлику. Також ми ділились секретом приготування якісного холодцю.