Таким шашлыком можно отравиться: не маринуйте его в этой посуде

Алюминиевая посуда непригодна для маринования шашлыка

Наступила весна, а вместе с ней – и сезон шашлыков. Маринадов для мяса существует множество: его замачивают в минералке, кефире, пюре киви или даже в чае.

Впрочем, некоторые допускают ошибку, маринуя мясо в алюминиевой посуде. Это не только сделает его резиновым и безвкусным — таким шашлыком можно даже отравиться, информируют на Instagram-странице cooking_by_olya.

Как вкусно замариновать шашлык

Так, по словам кулинарки, для того чтобы шашлык получился действительно вкусным, важно использовать охлажденное, а не замороженное мясо. Свежее и молодое мясо не нуждается в сложных маринадах — достаточно просто соли и перца. Однако, если вы хотите добавить мясу насыщенный аромат, можно использовать и маринад.

Для маринования курицы достаточно и 30 минут, а вот свинину, говядину и баранину нужно мариновать как минимум 2 часа.

Мясо старого животного или в качестве которого вы сомневаетесь, нужно мариновать подольше. Это поможет сделать волокна более нежными и сохранит сочность шашлыка. Добавляйте в состав маринада ингредиенты с антибактериальными свойствами, такие как репчатый лук. В таком случае, минимальное время маринования курятины – 2 часа, свинины – 4 часа, говядины и баранины – 6 часов.

Мариновать мясо можно при комнатной температуре. Но если оно должно пробыть в маринаде больше двух часов, то лучше убрать его в холодильник.

И, самое главное, — никогда не маринуйте мясо в алюминиевой посуде, поскольку мясо в нем окисляется, и получится, как минимум, безвкусным или вообще приведет к отравлению. Для этих целей лучше использовать глиняную, стеклянную или эмалированную емкость.

А если вы любитель необычных маринадов, рекомендуем также приготовить шашлык в кофейном маринаде по рецепту "Телеграфа". У такого мяса утонченный аромат и непревзойденный вкус.