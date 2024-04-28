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Вместо дрожжей - бананы: такую паску вы приготовите с удовольствием, с удовольствием и съедите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Бездрожжевая паска с бананами
Бездрожжевая паска с бананами. Фото shuba.life

С этой паски дети не будут съедать только глазурь — сама выпечка вмиг исчезнет

Хочется испечь к пасхальному столу пышную, вкусную пасочку, но не хочется долго возиться на кухне? Не любите дрожжевое тесто? У нас есть отличный рецепт душистой банановой паски без дрожжей, опары и длительного процесса замешивания теста.

С такой паски детки не будут есть только верхушку с глазурью — ее съедят всю моментально, еще и добавку попросят. Тесто такой выпечки получается мягким, рыхлым, без приторного привкуса и запаха, поэтому она также понравится и взрослым. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить банановую паску без дрожжей

Ингредиенты на 6 порций:

  • мука пшеничная — 1.5 ст.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • бананы спелые — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст.;
  • разрыхлитель — 0.5 ч. л.;
  • масло сливочное 73% комнатной температуры — 80 г;
  • изюм — 100 г;
  • сахар ванильный — 20 г;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • вода — 50 мл;
  • молоко 2,5% — 1 ст. л.;
  • масло подсолнечное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чистим от кожуры бананы и разминаем с помощью вилки или блендера. Чтобы было легче, можно добавить немного воды.
  2. Сливочное масло взбиваем с сахаром, ванильным сахаром. Добавляем яйца, снова все тщательно взбиваем.
  3. В полученную массу добавляем банановое пюре, Тщательно все перемешиваем. Постепенно вводим муку с разрыхлителем, изюм и снова перемешиваем.
  4. Формы для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем дно пергаментом. Заполняем тестом формы примерно на 3/4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовке на 40-50 минут.
  5. Для приготовления глазури смешиваем до однородности сахарную пудру с молоком. Украшаем ею готовые паски.

Хочется удивить близких? Приготовьте двухцветную паску — и ее будут просить даже после праздника.

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