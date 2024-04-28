Вместо дрожжей - бананы: такую паску вы приготовите с удовольствием, с удовольствием и съедите
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С этой паски дети не будут съедать только глазурь — сама выпечка вмиг исчезнет
Хочется испечь к пасхальному столу пышную, вкусную пасочку, но не хочется долго возиться на кухне? Не любите дрожжевое тесто? У нас есть отличный рецепт душистой банановой паски без дрожжей, опары и длительного процесса замешивания теста.
С такой паски детки не будут есть только верхушку с глазурью — ее съедят всю моментально, еще и добавку попросят. Тесто такой выпечки получается мягким, рыхлым, без приторного привкуса и запаха, поэтому она также понравится и взрослым. Рецептом делится Shuba.
Как приготовить банановую паску без дрожжей
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 1.5 ст.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- бананы спелые — 2 шт.;
- сахар — 1 ст.;
- разрыхлитель — 0.5 ч. л.;
- масло сливочное 73% комнатной температуры — 80 г;
- изюм — 100 г;
- сахар ванильный — 20 г;
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- молоко 2,5% — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чистим от кожуры бананы и разминаем с помощью вилки или блендера. Чтобы было легче, можно добавить немного воды.
- Сливочное масло взбиваем с сахаром, ванильным сахаром. Добавляем яйца, снова все тщательно взбиваем.
- В полученную массу добавляем банановое пюре, Тщательно все перемешиваем. Постепенно вводим муку с разрыхлителем, изюм и снова перемешиваем.
- Формы для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем дно пергаментом. Заполняем тестом формы примерно на 3/4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовке на 40-50 минут.
- Для приготовления глазури смешиваем до однородности сахарную пудру с молоком. Украшаем ею готовые паски.
Хочется удивить близких? Приготовьте двухцветную паску — и ее будут просить даже после праздника.