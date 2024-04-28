Вместо дрожжей - бананы: такую паску вы приготовите с удовольствием, с удовольствием и съедите

С этой паски дети не будут съедать только глазурь — сама выпечка вмиг исчезнет

Хочется испечь к пасхальному столу пышную, вкусную пасочку, но не хочется долго возиться на кухне? Не любите дрожжевое тесто? У нас есть отличный рецепт душистой банановой паски без дрожжей, опары и длительного процесса замешивания теста.

С такой паски детки не будут есть только верхушку с глазурью — ее съедят всю моментально, еще и добавку попросят. Тесто такой выпечки получается мягким, рыхлым, без приторного привкуса и запаха, поэтому она также понравится и взрослым. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить банановую паску без дрожжей

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 1.5 ст.;

яйца куриные — 2 шт.;

бананы спелые — 2 шт.;

сахар — 1 ст.;

разрыхлитель — 0.5 ч. л.;

масло сливочное 73% комнатной температуры — 80 г;

изюм — 100 г;

сахар ванильный — 20 г;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

вода — 50 мл;

молоко 2,5% — 1 ст. л.;

масло подсолнечное — по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим от кожуры бананы и разминаем с помощью вилки или блендера. Чтобы было легче, можно добавить немного воды. Сливочное масло взбиваем с сахаром, ванильным сахаром. Добавляем яйца, снова все тщательно взбиваем. В полученную массу добавляем банановое пюре, Тщательно все перемешиваем. Постепенно вводим муку с разрыхлителем, изюм и снова перемешиваем. Формы для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем дно пергаментом. Заполняем тестом формы примерно на 3/4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовке на 40-50 минут. Для приготовления глазури смешиваем до однородности сахарную пудру с молоком. Украшаем ею готовые паски.

Хочется удивить близких? Приготовьте двухцветную паску — и ее будут просить даже после праздника.