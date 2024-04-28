Замість дріжджів — банани: таку паску ви приготуєте із задоволенням, із задоволенням й з’їсте

З цієї паски діти не з’їдатимуть тільки глазур — сама випічка вмить зникне

Хочеться спекти до великоднього столу пишну, смачну пасочку, але не хочеться довго возитися на кухні? Не любите дріжджове тісто? У нас є відмінний рецепт запашної бананової паски без дріжджів, опари та тривалого процесу замішування тіста.

З такої паски дітки будуть їсти не тільки верхівку з глазур’ю — її з’їдять усю миттєво, ще й добавку попросять. Тісто такої випічки виходить м’яким, пухким, без нудотного присмаку і запаху, тому вона також сподобається і дорослим. Рецептом ділиться Shuba.

Як приготувати бананову паску без дріжджів.

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 1.5 ст.;

яйця курячі — 2 шт.;

банани стиглі — 2 шт.;

цукор — 1 ст.;

розпушувач — 0.5 ч. л.;

масло вершкове 73% кімнатної температури — 80 г;

родзинки — 100 г;

цукор ванільний — 20 г;

цукрова пудра — 2 ст. л.;

вода — 50 мл;

молоко 2,5% — 1 ст. л.;

олія соняшникова — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Чистимо від шкірки банани та розминаємо за допомогою виделки чи блендера. Щоб було легко, можна додати трохи води. Вершкове масло збиваємо із цукром, ванільним цукром. Додаємо яйця, знову все ретельно збиваємо. В отриману масу додаємо бананове пюре, ретельно все перемішуємо. Поступово вводимо борошно з розпушувачем, родзинки та знову перемішуємо. Форми для випікання змащуємо олією або застилаємо дно пергаментом. Заповнюємо тестом форми приблизно на 3/4. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовці на 40-50 хвилин. Для приготування глазурі змішуємо до однорідності цукрову пудру із молоком. Прикрашаємо нею готові паски.

Хочеться здивувати близьких? Приготуйте двоколірну паску — і її проситимуть навіть після свята.