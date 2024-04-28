Замість дріжджів — банани: таку паску ви приготуєте із задоволенням, із задоволенням й з’їсте
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З цієї паски діти не з’їдатимуть тільки глазур — сама випічка вмить зникне
Хочеться спекти до великоднього столу пишну, смачну пасочку, але не хочеться довго возитися на кухні? Не любите дріжджове тісто? У нас є відмінний рецепт запашної бананової паски без дріжджів, опари та тривалого процесу замішування тіста.
З такої паски дітки будуть їсти не тільки верхівку з глазур’ю — її з’їдять усю миттєво, ще й добавку попросять. Тісто такої випічки виходить м’яким, пухким, без нудотного присмаку і запаху, тому вона також сподобається і дорослим. Рецептом ділиться Shuba.
Як приготувати бананову паску без дріжджів.
Інгредієнти на 6 порцій:
- борошно пшеничне — 1.5 ст.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- банани стиглі — 2 шт.;
- цукор — 1 ст.;
- розпушувач — 0.5 ч. л.;
- масло вершкове 73% кімнатної температури — 80 г;
- родзинки — 100 г;
- цукор ванільний — 20 г;
- цукрова пудра — 2 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- молоко 2,5% — 1 ст. л.;
- олія соняшникова — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Чистимо від шкірки банани та розминаємо за допомогою виделки чи блендера. Щоб було легко, можна додати трохи води.
- Вершкове масло збиваємо із цукром, ванільним цукром. Додаємо яйця, знову все ретельно збиваємо.
- В отриману масу додаємо бананове пюре, ретельно все перемішуємо. Поступово вводимо борошно з розпушувачем, родзинки та знову перемішуємо.
- Форми для випікання змащуємо олією або застилаємо дно пергаментом. Заповнюємо тестом форми приблизно на 3/4. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовці на 40-50 хвилин.
- Для приготування глазурі змішуємо до однорідності цукрову пудру із молоком. Прикрашаємо нею готові паски.
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