Можна навіть на дієті: рецепт шоколадних панкейків

Ці панкейки можна навіть на дієті та якщо ви не переносите глютен.

Хто сказав, що шоколадні ласощі мають бути шкідливими для фігури? Ми пропонуємо вам рецепт ніжних і повітряних шоколадних панкейків, які не містять глютену та цукру. Це ідеальний варіант для сніданку або перекусу для тих, хто стежить за своїм здоров’ям та фігурою.

Чому варто обрати шоколадні панкейки без глютену та цукру?

Без глютену: Підходить для людей з непереносимістю глютену та целіакією.

Підходить для людей з непереносимістю глютену та целіакією. Без цукру: Знижує кількість споживаних простих вуглеводів, що позитивно впливає на рівень цукру в крові.

Знижує кількість споживаних простих вуглеводів, що позитивно впливає на рівень цукру в крові. Багаті на корисні речовини: Залежно від обраних інгредієнтів, панкейки можуть бути джерелом білка, клітковини та інших корисних речовин.

Залежно від обраних інгредієнтів, панкейки можуть бути джерелом білка, клітковини та інших корисних речовин. Смачний і здоровий десерт: Дозволяє насолоджуватися солодким смаком без шкоди для фігури.

Що нам знадобиться:

1 банан (добре стиглий)

2 яйця

1/2 склянки вівсяної муки

1/4 склянки какао-порошку

1 чайна ложка розпушувача

Щіпка солі

1-2 столові ложки молока (коров'яче, мигдальне або кокосове)

Солодкий натуральний підсолоджувач за смаком (стевія, мед, кленовий сироп)

Покроковий рецепт:

Підготовка банану: Роздробіть банан виделкою до стану пюре. Сухі інгредієнти: В окремій мисці змішайте вівсяну муку, какао-порошок, розпушувач і сіль. З’єднання інгредієнтів: Збийте яйця виделкою або вінчиком до піни. Додайте банан, молоко і підсолоджувач. Поступово додавайте сухі інгредієнти, перемішуючи до однорідної маси. Смаження: Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям і змастіть її кокосовим маслом або спреєм для випічки. Викладайте тісто порціями за допомогою ложки або кільця для випічки. Смажте панкейки з обох боків до золотистої скоринки.

Секрети ідеальних шоколадних панкейків:

Стиглі банани: Чим стигліший банан, тим солодшим буде тісто.

Чим стигліший банан, тим солодшим буде тісто. Консистенція: Тісто має бути густим, але при цьому легко розтікатися по сковороді.

Тісто має бути густим, але при цьому легко розтікатися по сковороді. Солодкість: Кількість підсолоджувача регулюйте за своїм смаком.

Кількість підсолоджувача регулюйте за своїм смаком. Додатки: Для додаткового смаку можна додати в тісто горіхи, ягоди, корицю або інші спеції.

Подаємо з:

Фруктами (полуницею, малиною, бананом)

Ягодами (чорницею, смородиною)

Горіхами (мигдалем, горіхами кешью)

Йогуртом або кокосовим молоком

Сиром або рикоттою

Для більш насиченого шоколадного смаку можна додати в тісто пару крапель екстракту ванілі або трохи розтопленого темного шоколаду.

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