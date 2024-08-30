Можна навіть дітям: рецепт корисного морозива з 3 інгредієнтів
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Приготувати це морозиво зможе і новачок.
Хто сказав, що морозиво має бути обов’язково жирним і калорійним? Ми пропонуємо вам простий рецепт корисного морозива, який можна приготувати всього з трьох інгредієнтів. Це морозиво не тільки смачне, але й багате на вітаміни та мінерали. Давайте ж розберемося, як його зробити! Також, пропонуємо рецепт молочного коктейлю.
Чому варто обрати домашнє морозиво?
- Контроль над інгредієнтами: Ви точно знатимете, що входить до складу вашого десерту.
- Користь для здоров’я: Вибираючи натуральні інгредієнти, ви отримаєте не лише задоволення від смаку, а й користь для організму.
- Економія: Приготувати морозиво вдома набагато дешевше, ніж купувати його в магазині.
Що нам знадобиться:
- Банани – 4-5 шт. (добре стиглі)
- Молоко – 100 мл
- Мед або кленовий сироп – за смаком
Покроковий рецепт:
- Підготовка бананів: Банани очистіть і наріжте кружальцями.
- Заморожування: Розкладіть банани на деку і заморозьте протягом 4-6 годин.
- Блендування: Заморожені банани перекладіть в блендер. Додайте молоко і мед (або кленовий сироп) за смаком.
- Збивання: Збивайте суміш в блендері до однорідної кремової маси.
- Подача: Готове морозиво можна прикрасити свіжими ягодами, горіхами або тертим шоколадом.
Секрети смачного морозива:
- Стиглість бананів: Чим стигліші банани, тим солодшим буде морозиво.
- Консистенція: Якщо морозиво вийшло занадто густим, додайте ще трохи молока.
- Смакові добавки: Експериментуйте з різними добавками: какао, ваніллю, ягодами, фруктами.
Для більш насиченого смаку можна додати в морозиво ложку горіхової пасти або жменю вівсяних пластівців.
Це морозиво – ідеальний десерт для спекотного літнього дня. Воно не тільки смачне і освіжаюче, але й корисне для здоров’я. Банани містять багато калію, який необхідний для нормальної роботи серця, а молоко – джерело кальцію.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".