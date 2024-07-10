Краще за магазинний: рецепт лимонного сорбету

Замість того, щоб йти до магазину за морозивом, можна приготувати такий ароматний сорбет.

Літо у розпалі, а це значить, що час поласувати чимось холодним та освіжаючим. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом лимонного сорбету – легкого десерту, який не потребує багато часу та зусиль, але при цьому вражає своїм вишуканим смаком. Також, пропонуємо рецепт малинового мусу.

Сорбет – це заморожений десерт, який готується з фруктового пюре, цукру та іноді білків яєць. Він не такий жирний, як морозиво, і має більш інтенсивний фруктовий смак. Лимонний сорбет – це класичний варіант, який завжди користується популярністю. Його кислинка чудово освіжає у спекотний день і може стати чудовим завершенням літнього обіду чи вечері. Про це пише shuba.

Інгредієнти:

200 мл лимонного соку (приблизно з 4 лимонів)

100 г цукру

250 мл води

1 ч. л. лимонної цедри

2 білки яєць (за бажанням)

Приготування:

Приготуйте лимонний сироп: У каструлі змішайте лимонний сік, цукор, воду та лимонну цедру. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 5 хвилин, помішуючи, до повного розчинення цукру. Остудіть сироп: Зніміть каструлю з вогню і дайте сиропу повністю охолонути. Заморозьте сироп: Перелийте охолоджений сироп у форму для морозива або контейнер. Поставте в морозильну камеру щонайменше на 4 години, або до повного застигання. Збийте сорбет (за бажанням): Якщо ви хочете отримати більш ніжний і повітряний сорбет, перед подачею збийте його міксером протягом декількох хвилин. Подавайте: Перекладіть сорбет у креманки або склянки і подавайте негайно.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.