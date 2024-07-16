Бананове морозиво легко приготувати вдома: діти будуть у захваті й у магазин більше не захочуть

Приготування цього морозива не займе у вас багато часу.

Літо – пора спеки, коли так хочеться чогось прохолодного та солодкого. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом домашнього бананового морозива, яке стане справжньою знахідкою для спекотних днів. Також, пропонуємо рецепт бананового сорбету.

Це морозиво готується без вершків, на основі заморожених бананів, тому воно не лише смачне, але й корисне. Його можна давати навіть дітям, адже в ньому немає штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.

Інгредієнти:

4 стиглих банана

1 ст. л. лимонного соку

2 ст. л. меду (за бажанням)

дрібка солі

шоколад, горіхи, кокосова стружка (для подачі)

Інструкція:

Підготуємо банани: Очистіть банани від шкірки й наріжте їх кружечками. Розкладіть бананові кружечки на деко, застелене пергаментним папером, і заморозьте їх щонайменше на 4 години. Збиваємо морозиво: Перекладіть заморожені бананові кружечки в блендер. Додайте лимонний сік, мед (за бажанням) і дрібку солі. Збивайте масу протягом 5-7 хвилин до однорідної кремової консистенції. Заморожуємо: Перекладіть бананову масу в контейнер для морозива й заморозьте її щонайменше на 2 години. Подаємо: Перед подачею дайте морозиву трохи відтанути, а потім викладіть його в креманки. За бажанням, можна полити морозиво шоколадним соусом, посипати горіхами або кокосовою стружкою.

Порада: Для більш насиченого бананового смаку можна заморозити банани не на 4, а на 6-8 годин.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.