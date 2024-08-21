Як нарізати цибулю без сліз: геніальний лайфхак

Щоб порізати цибулю без сліз, варто знати корисні секрети.

Нарізання цибулі – невід'ємна частина багатьох страв, але сльози, які при цьому ллються, можуть зіпсувати весь кулінарний досвід. Існує кілька ефективних способів, які допоможуть вам порізати цибулю без сліз.

Чому ми плачемо від цибулі?

Коли ми ріжемо цибулю, пошкоджуються її клітини. В результаті цього виділяються леткі сполуки, які, потрапляючи в очі, викликають сльозотечу.

Як уникнути сліз при нарізанні цибулі:

Охолодіть цибулину: Перед нарізкою покладіть цибулину в холодильник на 15-20 хвилин. Холод сповільнює виділення летючих речовин. Використовуйте гострий ніж: Тупий ніж травмує клітини цибулині сильніше, що призводить до виділення більшої кількості сліз. Нарізайте під водою: Тримайте ніж і цибулину під струменем холодної води. Вода розчиняє леткі сполуки, зменшуючи їх вплив на очі. Оцет або лимонний сік: Змастіть ніж або дошку для різання оцтом або лимонним соком. Кисле середовище нейтралізує ферменти, що викликають сльозотечу. Жуйте жуйку: Деякі вважають, що жування жуйки відволікає рецептори рота і зменшує відчуття печіння. Окуляри або маска: Найпростіший спосіб захистити очі – це надіти окуляри або маску для плавання. Вентиляція: Вмикайте витяжку або відкрийте вікно, щоб вивести леткі сполуки з приміщення.

Професійний лайфхак від кухарів:

Нарізайте вздовж волокон: Якщо розрізати цибулину вздовж волокон, а не поперек, виділиться менше соку.

Якщо розрізати цибулину вздовж волокон, а не поперек, виділиться менше соку. Використовуйте кухонний комбайн: Якщо у вас є кухонний комбайн, скористайтеся ним для нарізки цибулі. Це не тільки заощадить ваш час, але й допоможе уникнути сліз.

Важливо пам'ятати:

Якість цибулі: Свіжа цибуля менше дратує очі.

Свіжа цибуля менше дратує очі. Швидкість: Чим швидше ви наріжете цибулю, тим менше часу леткі речовини будуть випаровуватися.

Вибравши один із цих способів або поєднавши кілька, ви зможете легко і без сліз впоратися з нарізкою цибулі.

З цими лайфхаками тепер простіше готуватиме улюблені луковички. Також, ми розповідали, як зробити смажену цибулю неймовірною.