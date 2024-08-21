Ідеально до пасти та піци: рецепт ароматного томатного соусу на зиму
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Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.
Томатний соус — це універсальний продукт, який може перетворити будь-яку страву на справжній шедевр. Його можна використовувати для пасти, піци, лазаньї, м'яса, риби і навіть овочів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного і насиченого томатного соусу, який нагадає вам про тепле італійське літо. Також, пропонуємо рецепт кабачкових міні-піц.
Чому варто готувати томатний соус самостійно?
- Свіжість: Ви точно знатимете, з яких інгредієнтів зроблений ваш соус.
- Якість: Ви зможете контролювати кількість солі, цукру та інших приправ.
- Економія: Самостійне приготування соусу обійдеться дешевше, ніж покупка готового продукту.
- Різноманітність: Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи різні трави, спеції та овочі.
Інгредієнти:
- Помідори (стиглі, м'ясисті) – 2 кг
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Часник – 4 зубчики
- Оливкова олія – 50 мл
- Базилік свіжий – 1 пучок
- Орегано сушений – 1 ч. л.
- Червоний перець чилі (за смаком) – 1/2 шт.
- Сіль за смаком
- Цукор за смаком
Приготування:
- Підготовка помідорів: Помідори помити, зробити хрестоподібний надріз і опустити в окріп на 30 секунд. Після цього занурити в холодну воду і зняти шкірку.
- Пасерування овочів: Цибулю і часник дрібно нарізати і обсмажити на оливковій олії до золотистого кольору.
- Тушкування помідорів: Додати до цибулі і часнику нарізані помідори, базилік, орегано і чилі. Тушкувати на середньому вогні під кришкою 30-40 хвилин, періодично помішуючи.
- Блендування: Готовий соус збити блендером до однорідної консистенції.
- Приправлення: Додати сіль і цукор за смаком. Якщо соус вийшов занадто густим, можна додати трохи води.
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна додати в соус трохи томатної пасти.
- Якщо ви хочете отримати соус з шматочками овочів, не потрібно його блендувати.
- Готовий соус можна зберігати в холодильнику до 5 днів або заморозити на більш тривалий термін.
Як використовувати томатний соус:
- Паста: Додайте соус до відвареної пасти і посипте тертим сиром.
- Піца: Змастіть соусом основу для піци перед додаванням інших інгредієнтів.
- Лазанья: Використовуйте соус для прошарування листів лазаньї.
- М'ясо: Замаринуйте м'ясо в томатному соусі або подавайте його як соус до м'яса.
- Овочі: Запечіть овочі з томатним соусом.
Для отримання більш складного смаку можна експериментувати з різними видами помідорів, додавати в соус інші овочі (моркву, селеру), а також різноманітні спеції (коріандр, паприка, мелений перець).
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