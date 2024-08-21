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Ідеально до пасти та піци: рецепт ароматного томатного соусу на зиму

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей томатний соус підкорить своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей томатний соус підкорить своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.

Томатний соус — це універсальний продукт, який може перетворити будь-яку страву на справжній шедевр. Його можна використовувати для пасти, піци, лазаньї, м'яса, риби і навіть овочів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного і насиченого томатного соусу, який нагадає вам про тепле італійське літо. Також, пропонуємо рецепт кабачкових міні-піц.

Чому варто готувати томатний соус самостійно?

  • Свіжість: Ви точно знатимете, з яких інгредієнтів зроблений ваш соус.
  • Якість: Ви зможете контролювати кількість солі, цукру та інших приправ.
  • Економія: Самостійне приготування соусу обійдеться дешевше, ніж покупка готового продукту.
  • Різноманітність: Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи різні трави, спеції та овочі.

Інгредієнти:

  • Помідори (стиглі, м'ясисті) – 2 кг
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Часник – 4 зубчики
  • Оливкова олія – 50 мл
  • Базилік свіжий – 1 пучок
  • Орегано сушений – 1 ч. л.
  • Червоний перець чилі (за смаком) – 1/2 шт.
  • Сіль за смаком
  • Цукор за смаком

Приготування:

  1. Підготовка помідорів: Помідори помити, зробити хрестоподібний надріз і опустити в окріп на 30 секунд. Після цього занурити в холодну воду і зняти шкірку.
  2. Пасерування овочів: Цибулю і часник дрібно нарізати і обсмажити на оливковій олії до золотистого кольору.
  3. Тушкування помідорів: Додати до цибулі і часнику нарізані помідори, базилік, орегано і чилі. Тушкувати на середньому вогні під кришкою 30-40 хвилин, періодично помішуючи.
  4. Блендування: Готовий соус збити блендером до однорідної консистенції.
  5. Приправлення: Додати сіль і цукор за смаком. Якщо соус вийшов занадто густим, можна додати трохи води.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку можна додати в соус трохи томатної пасти.
  • Якщо ви хочете отримати соус з шматочками овочів, не потрібно його блендувати.
  • Готовий соус можна зберігати в холодильнику до 5 днів або заморозити на більш тривалий термін.

Як використовувати томатний соус:

  • Паста: Додайте соус до відвареної пасти і посипте тертим сиром.
  • Піца: Змастіть соусом основу для піци перед додаванням інших інгредієнтів.
  • Лазанья: Використовуйте соус для прошарування листів лазаньї.
  • М'ясо: Замаринуйте м'ясо в томатному соусі або подавайте його як соус до м'яса.
  • Овочі: Запечіть овочі з томатним соусом.

Для отримання більш складного смаку можна експериментувати з різними видами помідорів, додавати в соус інші овочі (моркву, селеру), а також різноманітні спеції (коріандр, паприка, мелений перець).

Також близьких можна побалувати омлетом по-італійськи. Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати нереально смачну закуску з оселедця.

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