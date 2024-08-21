Ідеально до пасти та піци: рецепт ароматного томатного соусу на зиму

Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.

Томатний соус — це універсальний продукт, який може перетворити будь-яку страву на справжній шедевр. Його можна використовувати для пасти, піци, лазаньї, м'яса, риби і навіть овочів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного і насиченого томатного соусу, який нагадає вам про тепле італійське літо. Також, пропонуємо рецепт кабачкових міні-піц.

Чому варто готувати томатний соус самостійно?

Свіжість: Ви точно знатимете, з яких інгредієнтів зроблений ваш соус.

Ви точно знатимете, з яких інгредієнтів зроблений ваш соус. Якість: Ви зможете контролювати кількість солі, цукру та інших приправ.

Ви зможете контролювати кількість солі, цукру та інших приправ. Економія: Самостійне приготування соусу обійдеться дешевше, ніж покупка готового продукту.

Самостійне приготування соусу обійдеться дешевше, ніж покупка готового продукту. Різноманітність: Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи різні трави, спеції та овочі.

Інгредієнти:

Помідори (стиглі, м'ясисті) – 2 кг

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Часник – 4 зубчики

Оливкова олія – 50 мл

Базилік свіжий – 1 пучок

Орегано сушений – 1 ч. л.

Червоний перець чилі (за смаком) – 1/2 шт.

Сіль за смаком

Цукор за смаком

Приготування:

Підготовка помідорів: Помідори помити, зробити хрестоподібний надріз і опустити в окріп на 30 секунд. Після цього занурити в холодну воду і зняти шкірку. Пасерування овочів: Цибулю і часник дрібно нарізати і обсмажити на оливковій олії до золотистого кольору. Тушкування помідорів: Додати до цибулі і часнику нарізані помідори, базилік, орегано і чилі. Тушкувати на середньому вогні під кришкою 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Блендування: Готовий соус збити блендером до однорідної консистенції. Приправлення: Додати сіль і цукор за смаком. Якщо соус вийшов занадто густим, можна додати трохи води.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна додати в соус трохи томатної пасти.

Якщо ви хочете отримати соус з шматочками овочів, не потрібно його блендувати.

Готовий соус можна зберігати в холодильнику до 5 днів або заморозити на більш тривалий термін.

Як використовувати томатний соус:

Паста: Додайте соус до відвареної пасти і посипте тертим сиром.

Додайте соус до відвареної пасти і посипте тертим сиром. Піца: Змастіть соусом основу для піци перед додаванням інших інгредієнтів.

Змастіть соусом основу для піци перед додаванням інших інгредієнтів. Лазанья: Використовуйте соус для прошарування листів лазаньї.

Використовуйте соус для прошарування листів лазаньї. М'ясо: Замаринуйте м'ясо в томатному соусі або подавайте його як соус до м'яса.

Замаринуйте м'ясо в томатному соусі або подавайте його як соус до м'яса. Овочі: Запечіть овочі з томатним соусом.

Для отримання більш складного смаку можна експериментувати з різними видами помідорів, додавати в соус інші овочі (моркву, селеру), а також різноманітні спеції (коріандр, паприка, мелений перець).

Також близьких можна побалувати омлетом по-італійськи. Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати нереально смачну закуску з оселедця.