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Тане у роті та просто готується: рецепт панакоти

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей десерт легкий, мов хмаринка (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей десерт легкий, мов хмаринка (зображення створено за допомогою ШІ)

Щоб приготувати цей десерт, вам знадобиться мінімум інгредієнтів та трохи терпіння.

Хто сказав, що приготувати вишуканий десерт складно? Панакота – це доказ того, що шедевр може народитися на вашій кухні з мінімуму інгредієнтів. Ніжна, повітряна, з ледь помітним тремтінням – панакота зачарує вас своїм смаком і простотою приготування. Також, пропонуємо рецепт панакоти з ягідним соусом.

Що таке панакота?

Панакота – це італійський десерт, який готується на основі вершків, молока, цукру і желатину. Його особливість – ніжна, кремова текстура і солодкий вершковий смак. Класично панакоту подають з ягідним соусом або фруктовим пюре.

Чому варто спробувати приготувати панакоту вдома?

  • Простота: Для приготування панакоти не потрібно мати особливих кулінарних навичок.
  • Швидкість: Весь процес готування займає не більше години.
  • Варіативність: Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи в панакоту каву, шоколад, фрукти або горіхи.
  • Ефектно: Панакота виглядає дуже апетитно і стане чудовою прикрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

  • Вершки (33%) – 500 мл
  • Молоко – 250 мл
  • Цукор – 100 г
  • Желатин – 15 г
  • Ванільний екстракт – 1 чайна ложка
  • Ягоди для соусу (полуниця, малина, смородина) – 300 г

Приготування:

  1. Желатин: Желатин залити холодною водою, щоб він набряк.
  2. Вершки з молоком: У сотейнику з'єднати вершки, молоко і цукор. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню і додати набряклий желатин. Ретельно перемішати до повного розчинення.
  3. Ваніль: Додати ванільний екстракт і перемішати.
  4. Розливання: Процідити суміш через сито в формочки або креманки. Залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, а потім поставити в холодильник на 2-3 години до повного застигання.
  5. Соус: Поки панакота застигає, приготувати ягідний соус. Ягоди перебити блендером до однорідної маси. Додати за бажанням цукор за смаком.
  6. Подача: Готову панакоту викласти на тарілку і полити ягідним соусом. Можна прикрасити свіжими ягодами або листочками м'яти.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку можна замінити частину молока вершками більшої жирності.
  • Замість ванільного екстракту можна використовувати стручок ванілі.
  • Для різноманітності смаку можна додати в панакоту какао-порошок, каву або подрібнені горіхи.
  • Перед подачею панакоту можна злегка підігріти в мікрохвильовій печі, щоб вона стала більш ніжною.

Панакота – це універсальний десерт, який можна подавати як окрему страву або як компонент більш складного десерту. Експериментуйте з різними добавками і створіть свій унікальний рецепт!

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