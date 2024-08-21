Тане у роті та просто готується: рецепт панакоти

Щоб приготувати цей десерт, вам знадобиться мінімум інгредієнтів та трохи терпіння.

Хто сказав, що приготувати вишуканий десерт складно? Панакота – це доказ того, що шедевр може народитися на вашій кухні з мінімуму інгредієнтів. Ніжна, повітряна, з ледь помітним тремтінням – панакота зачарує вас своїм смаком і простотою приготування. Також, пропонуємо рецепт панакоти з ягідним соусом.

Що таке панакота?

Панакота – це італійський десерт, який готується на основі вершків, молока, цукру і желатину. Його особливість – ніжна, кремова текстура і солодкий вершковий смак. Класично панакоту подають з ягідним соусом або фруктовим пюре.

Чому варто спробувати приготувати панакоту вдома?

Простота: Для приготування панакоти не потрібно мати особливих кулінарних навичок.

Для приготування панакоти не потрібно мати особливих кулінарних навичок. Швидкість: Весь процес готування займає не більше години.

Весь процес готування займає не більше години. Варіативність: Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи в панакоту каву, шоколад, фрукти або горіхи.

Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи в панакоту каву, шоколад, фрукти або горіхи. Ефектно: Панакота виглядає дуже апетитно і стане чудовою прикрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

Вершки (33%) – 500 мл

Молоко – 250 мл

Цукор – 100 г

Желатин – 15 г

Ванільний екстракт – 1 чайна ложка

Ягоди для соусу (полуниця, малина, смородина) – 300 г

Приготування:

Желатин: Желатин залити холодною водою, щоб він набряк. Вершки з молоком: У сотейнику з'єднати вершки, молоко і цукор. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню і додати набряклий желатин. Ретельно перемішати до повного розчинення. Ваніль: Додати ванільний екстракт і перемішати. Розливання: Процідити суміш через сито в формочки або креманки. Залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, а потім поставити в холодильник на 2-3 години до повного застигання. Соус: Поки панакота застигає, приготувати ягідний соус. Ягоди перебити блендером до однорідної маси. Додати за бажанням цукор за смаком. Подача: Готову панакоту викласти на тарілку і полити ягідним соусом. Можна прикрасити свіжими ягодами або листочками м'яти.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна замінити частину молока вершками більшої жирності.

Замість ванільного екстракту можна використовувати стручок ванілі.

Для різноманітності смаку можна додати в панакоту какао-порошок, каву або подрібнені горіхи.

Перед подачею панакоту можна злегка підігріти в мікрохвильовій печі, щоб вона стала більш ніжною.

Панакота – це універсальний десерт, який можна подавати як окрему страву або як компонент більш складного десерту. Експериментуйте з різними добавками і створіть свій унікальний рецепт!

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