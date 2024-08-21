Тане у роті та просто готується: рецепт панакоти
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Щоб приготувати цей десерт, вам знадобиться мінімум інгредієнтів та трохи терпіння.
Хто сказав, що приготувати вишуканий десерт складно? Панакота – це доказ того, що шедевр може народитися на вашій кухні з мінімуму інгредієнтів. Ніжна, повітряна, з ледь помітним тремтінням – панакота зачарує вас своїм смаком і простотою приготування. Також, пропонуємо рецепт панакоти з ягідним соусом.
Що таке панакота?
Панакота – це італійський десерт, який готується на основі вершків, молока, цукру і желатину. Його особливість – ніжна, кремова текстура і солодкий вершковий смак. Класично панакоту подають з ягідним соусом або фруктовим пюре.
Чому варто спробувати приготувати панакоту вдома?
- Простота: Для приготування панакоти не потрібно мати особливих кулінарних навичок.
- Швидкість: Весь процес готування займає не більше години.
- Варіативність: Ви можете експериментувати зі смаками, додаючи в панакоту каву, шоколад, фрукти або горіхи.
- Ефектно: Панакота виглядає дуже апетитно і стане чудовою прикрасою будь-якого столу.
Інгредієнти:
- Вершки (33%) – 500 мл
- Молоко – 250 мл
- Цукор – 100 г
- Желатин – 15 г
- Ванільний екстракт – 1 чайна ложка
- Ягоди для соусу (полуниця, малина, смородина) – 300 г
Приготування:
- Желатин: Желатин залити холодною водою, щоб він набряк.
- Вершки з молоком: У сотейнику з'єднати вершки, молоко і цукор. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню і додати набряклий желатин. Ретельно перемішати до повного розчинення.
- Ваніль: Додати ванільний екстракт і перемішати.
- Розливання: Процідити суміш через сито в формочки або креманки. Залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, а потім поставити в холодильник на 2-3 години до повного застигання.
- Соус: Поки панакота застигає, приготувати ягідний соус. Ягоди перебити блендером до однорідної маси. Додати за бажанням цукор за смаком.
- Подача: Готову панакоту викласти на тарілку і полити ягідним соусом. Можна прикрасити свіжими ягодами або листочками м'яти.
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна замінити частину молока вершками більшої жирності.
- Замість ванільного екстракту можна використовувати стручок ванілі.
- Для різноманітності смаку можна додати в панакоту какао-порошок, каву або подрібнені горіхи.
- Перед подачею панакоту можна злегка підігріти в мікрохвильовій печі, щоб вона стала більш ніжною.
Панакота – це універсальний десерт, який можна подавати як окрему страву або як компонент більш складного десерту. Експериментуйте з різними добавками і створіть свій унікальний рецепт!
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